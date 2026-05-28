इस क्रिकेटर को दोस्त की बेटी से हुआ प्यार, शादी के लिए तोड़ दी उम्र की बेड़ियां, 18 साल छोटी लड़की को बनाया पत्नी

भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने प्यार में पड़कर शादी रचाई है. इन क्रिकेटर्स ने समाज की परवाह नहीं करते हुए उम्र की बेड़ियां तोड़कर शादी की है. इस यूनिक लिस्ट में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साल 2014 में खुद से 18 साल छोटी लड़की रुबाब खान से शादी की थी.
Trending Photos
भारत और पाकिस्तान में कई ऐसे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, जिन्होंने प्यार में पड़कर शादी रचाई है. इन क्रिकेटर्स ने समाज की परवाह नहीं करते हुए उम्र की बेड़ियां तोड़कर शादी की है. इस यूनिक लिस्ट में रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का नाम भी शामिल है. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने साल 2014 में खुद से 18 साल छोटी लड़की रुबाब खान से शादी की थी.
शोएब अख्तर ने 23 जून 2014 को रुबाब खान के साथ पाकिस्तान के मोहल्ला रमजानी में आयोजित एक सादे समारोह में शादी कर ली थी. रुबाब खान से शोएब अख्तर 18 साल बड़े हैं. दोनों के दो बेटे और एक बेटी है. रुबाब खान खैबर पख्तूनखवा प्रांत के हरिपुर की रहने वाली हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार शोएब अख्तर और रुबाब खान के निकाह के समय हक मेहर की रकम पांच लाख रुपये अदा की गई थी. इस निकाह समारोह में शोएब अख्तर के माता-पिता भी उपस्थित थे. जब इस कपल की शादी हुई तो शोएब अख्तर की उम्र 38 साल और रुबाब खान की उम्र 20 साल थी.
शोएब अख्तर की शादी से पहले इस तरह की खबरें आईं थी कि वह एक 18 साल की लड़की से शादी कर रहे हैं. हालांकि तब शोएब अख्तर ने इस खबर को अफवाह बताया था. तमाम विवादों के बीच इस जोड़े ने उम्र की बेड़ियां तोड़कर आखिरकार साल 2014 में निकाह कर लिया. शोएब अख्तर और रुबाब खान के दो बेटे मिकाइल और मुजद्दिद व एक बेटी नूरेह है. शोएब अख्तर की वाइफ रुबाब खान लाइमलाइट से दूर रहती हैं. रुबाब खान का जन्म 23 जून 1994 को पाकिस्तान के हरिपुर ज़िले में हुआ था. वह मुश्ताक खान नामक एक प्रसिद्ध बिजनेस की बेटी हैं. मुश्ताक खान शोएब अख्तर के दोस्त हैं. बता दें कि शोएब अख्तर ने अपने दोस्त की ही बेटी से शादी कर ली थी. शोएब अख्तर की मुलाकात साल 2013 में हज यात्रा के दौरान रुबाब खान के पिता मुश्ताक खान से हुई थी.
शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट मैच में 25.7 के औसत से 178 विकेट अपने नाम किया था. जबकि 163 वनडे मैचों में उन्होंने 24.98 के औसत से 247 विकेट अपने नाम किये था. 15 टी20 मैच में शोएब अख्तर ने 22.74 के औसत से 19 विकेट हासिल किए थे. रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से पहचान बनाने वाले शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज गेंद फेंकी है. शोएब अख्तर ने क्रिकेट इतिहास की सबसे तेज 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ फेंकी थी, जो 161.3 KMPH की गति की थी. शोएब अख्तर का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज तोड़ने में सफल नहीं हो पाया है. शोएब अख्तर ने अपने करियर के दौरान कई बार 150 KMPH का आंकड़ा पार किया है, जोकि बहुत मुश्किल काम है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.