Advertisement
trendingNow13212922
Hindi Newsक्रिकेटभारत के दिग्गज बल्लेबाज को दूध में से मक्खी की तरह किया बाहर, सेलेक्टर्स ने लगभग खत्म किया करियर

भारत के दिग्गज बल्लेबाज को दूध में से मक्खी की तरह किया बाहर, सेलेक्टर्स ने लगभग खत्म किया करियर

टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसका करियर सिर्फ 68 इंटरनेशनल मैच खेलकर लगभग खत्म हो चुका है. कई बार मौके मिलने के बाद भी जब ये खिलाड़ी नहीं सुधरा तो सेलेक्टर्स ने उसे खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया. क्रिकेटर मनीष पांडे को कई बार मौके दिए गए हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर मौकों पर फ्लॉप साबित हुए. सेलेक्टर्स पहले ही मनीष पांडे का भारतीय क्रिकेट टीम से पत्ता काट चुके हैं.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 11, 2026, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत के दिग्गज बल्लेबाज को दूध में से मक्खी की तरह किया बाहर, सेलेक्टर्स ने लगभग खत्म किया करियर

टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा है, जिसका करियर सिर्फ 68 इंटरनेशनल मैच खेलकर लगभग खत्म हो चुका है. कई बार मौके मिलने के बाद भी जब ये खिलाड़ी नहीं सुधरा तो सेलेक्टर्स ने उसे खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया. क्रिकेटर मनीष पांडे को कई बार मौके दिए गए हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादातर मौकों पर फ्लॉप साबित हुए. सेलेक्टर्स पहले ही मनीष पांडे का भारतीय क्रिकेट टीम से पत्ता काट चुके हैं.

दिग्गज बल्लेबाज को दूध में से मक्खी की तरह किया बाहर

मनीष पांडे को एक वक्त पर टीम इंडिया का भविष्य माना जाता था, लेकिन इनका बल्ला ज्यादातर शांत रहा. मनीष पांडे ने टीम इंडिया के लिए शानदार डेब्यू किया था. मनीष पांडे ने साल 2015 में जिंबाब्वे के खिलाफ 86 गेंदों पर 71 रन बनाए थे. इसके बाद अगले ही साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 81 गेंदों पर 104 रन बनाए और टीम इंडिया को अकेले दम पर जीत दिलाई थी. लेकिन इसके बाद वो टीम इंडिया से लगातार अंदर बाहर होते रहे. इंजरी ने भी उनसे कई बड़े मौके छीने. शानदार शुरुआत को वो बड़े करियर में तब्दील नहीं कर सके.

सेलेक्टर्स ने लगभग खत्म किया करियर

मनीष पांडे ने टीम इंडिया के लिए अब तक 39 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने की 44.31 औसत और 126.15 की स्ट्राइक रेट से 709 रन बनाए. मनीष पांडे कभी कंसिसेटेंट नहीं रहे और यही वजह है कि उनका टीम इंडिया में आना और जाना लगा रहा. अब लगता नहीं कि वो कभी वापसी कर पाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आईपीएल में शतक लगाने वाले पहले भारतीय

मनीष पांडे ने अपने IPL करियर की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ की थी. साल 2009 में वह IPL में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे. मनीष पांडे ने डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद के खिलाफ सिर्फ 73 गेंदो में नाबाद 114 रनों की पारी खेली थी. इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 4 छक्के निकले थे. तब अनिल कुंबले आरसीबी के कप्तान थे.

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

TAGS

cricket

Trending news

'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
Supreme Court
'देरी नहीं चलेगी', जमानत याचिकाओं पर SC सख्त, सभी HC को दी डेडलाइन तय करने की हिदायत
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
Gold
PM मोदी की अपील से बदलेगी सोच, परिवार बोले—'कम सोने में भी हो सकती है शादी'
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर का खौफ, जैश ने खुद कबूला तबाही का दर्द; बोला- 'आसमान से बरस रही थी आग'
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
sukesh chandra
सुकेश से गिफ्ट लेना पड़ा भारी! जैकलीन की सरकारी गवाह बनने की अर्जी पर ED का विरोध
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
LeT
BBM, Threema और Dust…कम्‍युनिकेशन के लिए आतंकी कर रहे 'अदृश्‍य शक्ति' का इस्‍तेमाल
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
Somnath temple
भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ, अपने गौरव की ओर भी लौटा... सोमनाथ मंदिर में बोले PM Modi
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
Narendra Modi news
प्रधानमंत्री जब सोमनाथ मंदिर में बैठकर अभिषेक कर रहे थे, ठीक पीछे ये कौन लोग आए?
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
Punjab government
दिल्ली को पीछे छोड़ पंजाब बना शिक्षा का सिरमौर, मान बोले- स्कूलों ने बदली तस्वीर
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
Kerala Assembly Election 2026
केरल में कौन बनेगा किंग? मंझधार में फंसे राहुल गांधी
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!
NCRB report
भूख या कर्ज? आत्महत्या के आंकड़ों में दिहाड़ी मजदूर सबसे आगे; आंकड़ों ने उड़ाई नींद!