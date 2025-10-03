टेस्ट के लायक नहीं ये टीम... वेस्टइंडीज पर पूर्व क्रिकेटर ने बोला हमला, आईसीसी से कर दी बड़ी मांग

India vs West Indies Test: भारत दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आई वेस्टइंडीज की टीम आलोचना अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन के बाद से होने लगी है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार (2 अक्टूबर) को पहले टेस्ट के पहले दिन विंडीज के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. पहली पारी में पूरी टीम 162 रनों पर ही सिमट गई. इसके बाद भारत ने उसके गेंदबाजों को भी जमकर परेशान किया और मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को केएल राहुल ने 100 तो कप्तान शुभमन गिल ने 50 रनों की पारी खेली.

निशाने पर वेस्टइंडीज की टीम

वेस्टइंडीज की टीम मैच में एक बार भी नियंत्रण में नहीं दिखी है. इससे भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा काफी नाराज हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा वेस्टइंडीज टीम उस स्तर को पूरा कर रही है जिसकी टेस्ट क्रिकेट उम्मीद करता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रारूप में संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर भी जोर दिया. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीधी और तीखी आलोचना की.

आकाश चोपड़ा के कड़े सवाल

वेस्टइंडीज के शीर्ष छह बल्लेबाजोंपर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, ''अगर आप वेस्टइंडीज टीम के शीर्ष छह बल्लेबाजों को देखें तो सबका औसत 20 के आस-पास है. तेजनारायण चंद्रपॉल का औसत बमुश्किल 30, सिर्फ 31.11 है. सिर्फ एक बल्लेबाज का औसत 30 से ऊपर है और वह भी 35 या उससे ज्यादा नहीं है और बाकी सब 25 के आस-पास हैं. अगर आप इतने औसत के साथ टीम के सदस्य हैं और वह भी पर्याप्त टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद तो यह स्पष्ट है कि कोई क्षमता नहीं है. वे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या वे टेस्ट के लिए लायक हैं?''

दो-स्तरीय प्रणाली की मांग

चोपड़ा ने आगे सवाल किया कि क्या ऐसे मैच टेस्ट क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस बात ने उन्हें इस फॉर्मेट की वर्तमान संरचना पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर किया. भारत के इस पूर्व ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में दो-स्तरीय प्रणाली (Two-tier System) के पक्ष में बात की. उन्होंने कहा, ''अब क्या टेस्ट क्रिकेट में एक टियर सिस्टम होना चाहिए? यह सीरीज इस बातचीत में आग में घी डालने का काम करती है. WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप) का उद्देश्य अंकों के लिए लड़ने वाली टीमों के साथ सबसे लंबे प्रारूप में उत्साह लाना था और यह सुनकर अच्छा लगता है. इसका महत्व है क्योंकि टीमें अंक चाहती हैं, लेकिन आप मुकाबला कहां से लाएंगे? आपने (भारत) पिछले 20-22 सालों में उनसे (वेस्टइंडीज) एक भी टेस्ट नहीं हारा है, तो कैसा मुकाबला?''

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शर्मनाक रिकॉर्ड

गौरतलब है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के तीन चक्र हो चुके हैं. 2019-21 चक्र में वेस्टइंडीज नौ टीमों की तालिका में आठवें स्थान पर रहा था. उसने अगले दो चक्रों में भी इसी स्थान को बरकरार रखा. दूसरी ओर, भारत पहले दो चक्रों में उपविजेता रहा, जबकि तीसरे चक्र में फाइनल तक नहीं पहुंच पाया.