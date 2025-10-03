Advertisement
trendingNow12946061
Hindi Newsक्रिकेट

टेस्ट के लायक नहीं ये टीम... वेस्टइंडीज पर पूर्व क्रिकेटर ने बोला हमला, आईसीसी से कर दी बड़ी मांग

India vs West Indies Test: भारत दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आई वेस्टइंडीज की टीम आलोचना अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन के बाद से होने लगी है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार (2 अक्टूबर) को पहले टेस्ट के पहले दिन विंडीज के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. पहली पारी में पूरी टीम 162 रनों पर ही सिमट गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टेस्ट के लायक नहीं ये टीम... वेस्टइंडीज पर पूर्व क्रिकेटर ने बोला हमला, आईसीसी से कर दी बड़ी मांग

India vs West Indies Test: भारत दौरे पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आई वेस्टइंडीज की टीम आलोचना अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन के बाद से होने लगी है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुरुवार (2 अक्टूबर) को पहले टेस्ट के पहले दिन विंडीज के बल्लेबाजों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया. पहली पारी में पूरी टीम 162 रनों पर ही सिमट गई. इसके बाद भारत ने उसके गेंदबाजों को भी जमकर परेशान किया और मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को केएल राहुल ने 100 तो कप्तान शुभमन गिल ने 50 रनों की पारी खेली.

निशाने पर वेस्टइंडीज की टीम

वेस्टइंडीज की टीम मैच में एक बार भी नियंत्रण में नहीं दिखी है. इससे भारत के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा काफी नाराज हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मौजूदा वेस्टइंडीज टीम उस स्तर को पूरा कर रही है जिसकी टेस्ट क्रिकेट उम्मीद करता है. उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए प्रारूप में संरचनात्मक बदलावों की आवश्यकता पर भी जोर दिया. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर सीधी और तीखी आलोचना की.

Add Zee News as a Preferred Source

आकाश चोपड़ा के कड़े सवाल

वेस्टइंडीज के शीर्ष छह बल्लेबाजोंपर बोलते हुए आकाश चोपड़ा ने कहा, ''अगर आप वेस्टइंडीज टीम के शीर्ष छह बल्लेबाजों को देखें तो सबका औसत 20 के आस-पास है. तेजनारायण चंद्रपॉल का औसत बमुश्किल 30, सिर्फ 31.11 है. सिर्फ एक बल्लेबाज का औसत 30 से ऊपर है और वह भी 35 या उससे ज्यादा नहीं है और बाकी सब 25 के आस-पास हैं. अगर आप इतने औसत के साथ टीम के सदस्य हैं और वह भी पर्याप्त टेस्ट क्रिकेट खेलने के बाद तो यह स्पष्ट है कि कोई क्षमता नहीं है. वे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या वे टेस्ट के लिए लायक हैं?''

ये भी पढ़ें: 47 साल में पहली बार... शुभमन गिल ने किया सुनील गावस्कर जैसा काम, सौरव गांगुली-विराट कोहली और रोहित शर्मा भी रहे फेल

दो-स्तरीय प्रणाली की मांग

चोपड़ा ने आगे सवाल किया कि क्या ऐसे मैच टेस्ट क्रिकेट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस बात ने उन्हें इस फॉर्मेट की वर्तमान संरचना पर भी सवाल उठाने के लिए मजबूर किया. भारत के इस पूर्व ओपनर ने टेस्ट क्रिकेट में दो-स्तरीय प्रणाली (Two-tier System) के पक्ष में बात की. उन्होंने कहा, ''अब क्या टेस्ट क्रिकेट में एक टियर सिस्टम होना चाहिए? यह सीरीज इस बातचीत में आग में घी डालने का काम करती है. WTC (वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप) का उद्देश्य अंकों के लिए लड़ने वाली टीमों के साथ सबसे लंबे प्रारूप में उत्साह लाना था और यह सुनकर अच्छा लगता है. इसका महत्व है क्योंकि टीमें अंक चाहती हैं, लेकिन आप मुकाबला कहां से लाएंगे? आपने (भारत) पिछले 20-22 सालों में उनसे (वेस्टइंडीज) एक भी टेस्ट नहीं हारा है, तो कैसा मुकाबला?''

ये भी पढ़ें: 3211 दिन का सूखा समाप्त... आखिरकार राहुल ने भारत में ठोका सैकड़ा, अजीब रिकॉर्ड लिस्ट में दर्ज हो गया नाम

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में शर्मनाक रिकॉर्ड

गौरतलब है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के तीन चक्र हो चुके हैं. 2019-21 चक्र में वेस्टइंडीज नौ टीमों की तालिका में आठवें स्थान पर रहा था. उसने अगले दो चक्रों में भी इसी स्थान को बरकरार रखा. दूसरी ओर, भारत पहले दो चक्रों में उपविजेता रहा, जबकि तीसरे चक्र में फाइनल तक नहीं पहुंच पाया.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

India vs West Indies

Trending news

पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
;