एशिया कप में चली ये तिकड़ी तो भारत का ट्रॉफी जीतना तय! एक तो तलवार की तरह बल्ला चलाकर उगलता है रनों आग
Advertisement
trendingNow12902651
Hindi Newsक्रिकेट

एशिया कप में चली ये तिकड़ी तो भारत का ट्रॉफी जीतना तय! एक तो तलवार की तरह बल्ला चलाकर उगलता है रनों आग

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया अपने खिताब को बचाने उतरेगी. इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भारत की नजरें 9वीं बार एशिया कप जीतने पर होंगी. टीम इंडिया के तीन खिलाड़ी अगर एशिया कप में चल गए तो भारत का ट्रॉफी जीतने लगभग तय हो जाएगा.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 30, 2025, 04:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एशिया कप में चली ये तिकड़ी तो भारत का ट्रॉफी जीतना तय! एक तो तलवार की तरह बल्ला चलाकर उगलता है रनों आग

एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से हो रहा है. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया अपने खिताब को बचाने उतरेगी. हालांकि, इस बार यह टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जबकि 2023 में भारत ने वनडे फॉर्मेट में खेले गए एशिया कप में जीत दर्ज की थी. भारत इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम है. उसने 8 बार एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है, जिसमें एक बार टी20 फॉर्मेट के टूर्नामेंट में भी जीत दर्ज की थी. ऐसे में टीम इंडिया की नजरें अब 9वीं बार खिताब नाम करने पर होंगी. सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम आगामी टूर्नामेंट खेलने उतरेगा. टीम इंडिया के तीन खिलाड़ी अगर एशिया कप में चल गए तो भारत का ट्रॉफी जीतने लगभग तय हो जाएगा. इनमें से एक बल्लेबाज तो ऐसा है, जो ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आता है और मैदान पर उतरते ही चौके-छक्के जड़ना शुरू कर देता है.

टीम इंडिया की ये तिकड़ी जिताएगी एशिया कप!

दरअसल, हम यहां जिन तीन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं वो नाम - अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और अर्शदीप सिंह हैं. ये तीनों ही खिलाड़ी टी20 फॉर्मेट में खेलते हुए तहलका मचा रहे हैं. अभिषेक शर्मा  अपन तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों पर हावी रहते हैं तो तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया को मजबूती दे सकते हैं. वहीं, इस फॉर्मेट के अनुभवी तेज गेंदबाज और भारत के लिए टी20 इंटनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह पारी की शुरुआत करते हुए और डेथ ओवर्स में घातक साबित होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इस बल्लेबाज का तलवार की तरह चलता है बल्ला!

2024 में डेब्यू करने के बाद से ही 24 साल के अभिषेक शर्मा भारत की टी20 टीम का अहम हिस्सा बने हुए हैं. रोहित शर्मा और विराट कोहली के टी20 इंटरनेशनल से संन्यास के बाद अभिषेक शर्मा ने बतौर ओपनर टी20 टीम में जगह पक्की कर ली है. अभिषेक तूफानी बैटिंग से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं. पहले ही गेंद से उनका आक्रामक अंदाज गेंदबाजों पर प्रेशर बना देता है. अभिषेक ने इसी अंदाज में बैटिंग करते हुए अब तक भारत को कई मुकाबले जिताए हैं. उनके नाम दो टी20 इंटरनेशनल शतक हैं. वानखेड़े स्टेडियम में खेले अपने पिछले टी20 इंटरनेशनल मैच में अभिषेक ने 135 रन की आतिशी पारी खेली थी. टीम को उनसे एशिया कप में ऐसी ही तूफानी पारियों की उम्मीद होगी.

मिडिल ऑर्डर में तबाही मचाता है ये बल्लेबाज

तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के लिए बेहद हम रोल निभाने वाले हैं. तीन और चार नंबर पर उतरकर 22 साल के इस युवा बल्लेबाज ने भारत के लिए कई मैच विनिंग पारियां खेली हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ नवंबर 2024 में खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज के आखिरी दो मैचों में तिलक जबरदस्त फॉर्म में दिखे. उन्होंने लगातार दो शतक जड़कर कई कीर्तिमान बनाए. तिलक का अब तक का टी20 इंटरनेशनल करियर 25 मैचों का है, जिसमें उन्होंने 155 के स्ट्राइक रेट से 749 रन बनाए हैं.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Team IndiaAbhishek SharmaTilak VarmaArshdeep singh

Trending news

आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
;