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सेमीफाइनल में मेसी का सामना, इंग्लैंड के मैनेजर का अनोखा रूटीन, 15 मिनट की आइसक्रीम और बाइक राइड

England vs Argentina: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से होगा. इंग्लिश टीम के कोच थॉमस ट्यूकेल ने लियोनेल मेसी को रोकने के लिए 'पुराने जमाने' की मैन-मार्किंग रणनीति बनाने का खुलासा किया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 15, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:54 PM IST
सेमीफाइनल में मेसी का सामना, इंग्लैंड के मैनेजर का अनोखा रूटीन, 15 मिनट की आइसक्रीम और बाइक राइड
Image Credit: लियोनल मेसी और थॉमस ट्यूकेल. Picture Credit: AP

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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