सेमीफाइनल में मेसी का सामना, इंग्लैंड के मैनेजर का अनोखा रूटीन, 15 मिनट की आइसक्रीम और बाइक राइड

FIFA World Cup 2026 England vs Argentina: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होना है. डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार इंग्लैंड का सामना करेंगे. हैरी केन की टीम ने पिछले मैच में नॉर्वे और मेसी की टीम ने स्विट्जरलैंड को हराया था. इंग्लैंड के मैनेजर थॉमस ट्यूशेल ने खुलासा किया है कि वह मेसी को बेअसर करने के लिए एक पुराने जमाने की मैन-मार्किंग तकनीक अपनाने पर विचार कर रहे हैं.
मेसी आठ गोल के साथ टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर की सूची में किलियन एम्बाप्पे के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं. अपने शानदार करियर में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेलने के लिए तैयार हैं. इस मुकाबले को जीतने वाली टीम रविवार को वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से भिड़ेगी.
ट्यूकेल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ''मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या हम मेसी पर पुराने जमाने की मैन-मार्क रणनीति अपनाएं.'' उन्होंने आगे कहा कि मेसी मैदान पर अन्य खिलाड़ियों की तुलना में चीजों को बहुत पहले देख लेते हैं. मेसी ने सेमीफाइनल तक के अर्जेंटीना के सफर में आठ गोल के साथ दो असिस्ट भी दर्ज किए हैं. ट्यूकेल के अनुसार, जैसे ही गेंद मेसी के पास आती है, वे खाली जगह ढूंढ लेते हैं और अपने बाएं पैर के लिए स्पेस बनाकर उच्चतम स्तर पर समाधान निकालते हैं.
ट्यूकेल ने बताया, ''हमने उनके खेल में कुछ पैटर्न देखे हैं, लेकिन अगर हम उन रास्तों को बंद करते हैं, तो वे एक नया पैटर्न ढूंढ लेंगे या बना लेंगे.'' इंग्लिश मैनेजर ने इसे एक रोमांचक और अनूठा मुकाबला बताया क्योंकि यह मौजूदा चैंपियन और लियोनेल मेसी के खिलाफ इंग्लैंड का मैच है.
ट्यूकेल ने बताया कि सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड के पास लगभग पूरी ताकत वाली टीम है, जिसमें केवल जॉर्डन हेंडरसन हाथ टूटने के कारण और जारेल क्वानसाह निलंबन की वजह से बाहर हैं. जर्मन कोच ने इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच लंबे समय से चली आ रही ऐतिहासिक प्रतिद्वंद्विता को अतिरिक्त प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा, ''हम इसे ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं; हम जानते हैं कि हम यहां क्यों हैं और हम क्या चाहते हैं.'' उन्होंने स्पष्ट किया कि वे प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करते हैं लेकिन ऐतिहासिक घटनाओं को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते.
ट्यूकेल ने इंग्लैंड के कठिन सफर को भी याद किया. इसमें डीआर कांगो पर नाटकीय वापसी, मैक्सिको के खिलाफ एज्टेका स्टेडियम में 3-2 की जीत और मियामी की भीषण गर्मी में नॉर्वे पर अतिरिक्त समय में मिली जीत शामिल है. उन्होंने नॉकआउट फुटबॉल को "नसों को झकझोर देने वाला" बताया, जिसमें रेड कार्ड और वीएआर (VAR) चेक जैसे उतार-चढ़ाव शामिल रहे. इस मानसिक और शारीरिक दबाव के बावजूद, ट्यूकेल ने कहा कि यह चुनौती उन्हें ऊर्जा देती है और जीवित महसूस कराती है. मैचों के बीच खुद को तनावमुक्त करने के लिए वे साइकिल चलाना और 15 मिनट तक आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, जिससे वे 50 के बजाय 15 साल का महसूस करते हैं.