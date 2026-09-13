भारत के लिए अफगानिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, 3 धाकड़ खिलाड़ी जो मिनटों में पलट सकते हैं बाजी

इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि दिल्ली में होने वाले टी20 सीरीज में राशिद खान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों के सामने वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. भारत के खिलाफ राशिद ने अब तक 3 T20I खेले हैं और 7.91 की इकॉनमी रेट से 95 रन लुटाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में 3 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, राशिद को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है. उनका 4 ओवर गेम डिसाइड कर सकता है.