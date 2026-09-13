भारत के लिए अफगानिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, 3 धाकड़ खिलाड़ी जो मिनटों में पलट सकते हैं बाजी

भारत और अफगानिस्तान के बीच रविवार (13 सितंबर) से तीन मैचों की T20I सीरीज का आगाज होने वाला है. तीनों मुकाबले दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. इस शृंखला की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है और उनके खिलाड़ी कई दिनों से स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे हैं. अफगानिस्तान को अभी भी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत की तलाश है, लेकिन श्रेयस एंड कंपनी उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगे.
अफगानिस्तान की टीम में राशिद खान जैसा माहिर लेग स्पिनर मौजूद है, जो भारतीय बल्लेबाजों की ताकत और कमजोरी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं. उनके पास 547 T20 मैच खेलने का अनुभव है और स्टार स्पिनर ने इस फॉर्मेट में अभी तक 736 विकेट चटकाए हैं. आइए नजर डालते हैं, अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ियों पर, जो इस सीरीज में भारत के लिए खतरा बन सकते हैं.
राशिद खान (Rashid Khan)
इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि दिल्ली में होने वाले टी20 सीरीज में राशिद खान भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों के सामने वो उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं. भारत के खिलाफ राशिद ने अब तक 3 T20I खेले हैं और 7.91 की इकॉनमी रेट से 95 रन लुटाए हैं. उन्होंने भारत के खिलाफ इस फॉर्मेट में 3 विकेट चटकाए हैं. हालांकि, राशिद को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है. उनका 4 ओवर गेम डिसाइड कर सकता है.
रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz)
बल्लेबाजी में अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज पर निर्भर रहेगी. पिछले 1-2 सालों से वो टीम के मुख्य बल्लेबाज साबित हुए हैं. टी20 फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड भी शानदार रहा है. इसी साल जून में भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेले गए ODI में उन्होंने 48 गेंदों पर धमाकेदार शतक जड़ा था. गुरबाज ने अभी तक 87 T20I मुकाबले में 135.55 के स्ट्राइक रेट से 2280 रन बनाए हैं, जिसमें 13 अर्धशतक और एक शतक शामिल है.
गुलबदीन नईब (Gulbadin Naib)
गेंदबाजी में राशिद खान और बल्लेबाजी में रहमानुल्लाह गुरबाज अहम किरदार निभाएंगे तो ऑलराउंड खेल में सबकी नजर गुलबदीन नईब पर होगी. टी20 क्रिकेट में नईब अफगानिस्तान के लिए X फैक्टर साबित हुए हैं. गेंदबाजी के साथ-साथ वो तेजी से रन बनाने में भी माहिर हैं. टीम इंडिया को इनसे भी सावधान रहना होगा. गुलबदीन नईब ने अब तक 85 T20I में 122.84 के स्ट्राइक रेट से 1070 रन और मीडियम पेस से गेंदबाजी करते हुए 35 विकेट चटकाए हैं.