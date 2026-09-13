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भारत के लिए अफगानिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, 3 धाकड़ खिलाड़ी जो मिनटों में पलट सकते हैं बाजी

अफगानिस्तान को अभी भी भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली जीत की तलाश है, लेकिन श्रेयस एंड कंपनी उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करना चाहेंगे. दोनों टीमों के बीच अब तक 17 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 16 में भारत ने जीत हासिल की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 13, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:27 PM IST
भारत के लिए अफगानिस्तान को हराना नहीं होगा आसान, 3 धाकड़ खिलाड़ी जो मिनटों में पलट सकते हैं बाजी
Image Credit: अफगानिस्तान के 3 धाकड़ खिलाड़ी जो मिनटों में पलट सकते हैं बाजी

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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