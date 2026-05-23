प्लेऑफ के लिए 3 सीटें कन्फर्म, वेटिंग लिस्ट में PBKS, RR, KKR और DC, बाकी बचे 3 मैचों का क्या है समीकरण?

IPL 2026 Playoff Scenario: आईपीएल 2026 में अब तक 67 मुकाबले हो चुके हैं. अगले हफ्ते से प्लेऑफ स्टेज की शुरुआत हो जाएगी. उससे पहले ग्रुप स्टेज में अभी तीन और मैच होने बाकी हैं. ये तीनों मुकाबले प्लेऑफ के लिहाज से काफी अहम हैं. टॉप-4 की रेस में 3 टीमों ने बाजी मार ली है, अब एक स्थान के लिए 4 टीमों में जंग है. मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स का सफर समाप्त हो चुका है. वहीं, प्लेऑफ की रेस में पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स अभी भी दौड़ लगा रही है. देखना दिलचस्प होगा कि इन चारों में से कौन मंजिल तक पहुंचता है और किन तीनों का सफर ग्रुप स्टेज में भी समाप्त हो जाएगा.

3 मैचों से होगा प्लेऑफ का फैसला

आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल की बात करें तो टॉप-3 पर मौजूद तीनों टीमों के अंक बराबर (18) हैं, लेकिन नेट रन रेट के हिसाब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु नंबर-1 पर मौजूद है. गुजरात टाइटंस दूसरे और सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर है. ग्रुप स्टेज में अब तीन मुकाबले और होने हैं. शनिवार (23 मई) को पंजाब किंग्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा. रविवार (24 मई) को दो मुकाबले होंगे. दिन के मैच में राजस्थान रॉयल्स की टक्कर मुंबई इंडियंस से होगी और रात के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा. ये तीनों मुकाबले प्लेऑफ के लिए बाकी एक प्लेस से जुड़े हुए हैं. सिर्फ राजस्थान रॉयल्स की किस्मत उनके हाथ में है. रेस में मौजूद बाकी टीमों की किस्मत का फैसला इन तीनों मैचों के नतीजों पर निर्भर है.

पंजाब किंग्स कैसे कर सकती है क्वालीफाई?

टूर्नामेंट के आधे समय तक टॉप पर रहने के बाद पंजाब किंग्स की गाड़ी जीत के पटरी से ऐसे उतरी कि अब टीम बाहर होने के कगार पर खड़ी है. लगातार 6 हार के बाद श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम की किस्मत का फैसला उनके हाथों में नहीं है. शनिवार को अगर पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने में सफल होती है तो उनके 15 अंक हो जाएंगे. इस स्थिति में उन्हें उम्मीद करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हार जाए, साथ ही केकेआर अगर अपना मैच जीते भी तो उनका नेट रन रेट पंजाब किंग्स से कम हो. इस स्थिति में पंजाब किंग्स 15 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालीफाई कर जाएगी.

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राजस्थान रॉयल्स के लिए क्या है समीकरण?

सबसे आसान समीकरण राजस्थान रॉयल्स का है. आरआर के खाते में 13 मैचों में 14 अंक हैं. अगर ये टीम आखिरी ग्रुप मैच में मुंबई इंडियंस को हराने में सफल होती है तो वो आसानी से प्लेऑफ में क्वालीफाई हो जाएगी. इस स्थिति में पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का सफर समाप्त हो जाएगा. इन चारों में से राजस्थान रॉयल्स ही ऐसी टीम है, जो 16 अंकों तक पहुंच सकती है.

केकेआर प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती है?

दूसरे हाफ में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है. अजिंक्य रहाणे की टीम ने आखिरी 7 में से 6 मैचों में जीत हासिल की है. केकेआर के लिए अच्छी बात ये भी कि उनका मैच पंजाब किंग्स के मुकाबले के बाद होगा. ऐसे में उन्हें पता होगा कि नेट रन रेट सुधारने के लिए क्या समीकरण है. हालांकि, केकेआर को भी ये दुआ करनी होगी कि राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हार जाए. इस स्थिति में केकेआर अंतिम मैच जीतकर 15 अंकों के साथ प्लेऑफ में क्वालीफाई कर सकती है.

दिल्ली कैपिटल्स भी रेस में जिंदा?

सबसे मुश्किल समीकरण दिल्ली कैपिटल्स का है. उनका आखिरी मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से है. इस मैच को जीतने के बावजूद डीसी 14 अंकों तक ही पहुंच पाएगी. इस स्थिति में उन्हें दुआ करनी होगी कि पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स अपना आखिरी मुकाबला हार जाए. अगर ऐसा होता है तो दिल्ली कैपिटल्स प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर सकती है. हालांकि, डीसी को अंतिम मैच में बड़ी जीत हासिल करनी होगी, तभी वो राजस्थान रॉयल्स से ऊपर जा सकते हैं.

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