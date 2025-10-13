गजब का रोमांचक मैच... 3 गेंद पर लगातार 3 विकेट से पलटी बाजी, नेपाल ने वेस्टइंडीज के बाद इस टीम का किया शिकार

Nepal vs UAE Thrilling Match: नेपाल की टीम इन दिनों गजब फॉर्म में है. उसने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत हासिल की. सिर्फ एक मैच को ही नहीं, बल्कि उसने विंडीज को पहली बार सीरीज में भी हराया. उस शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए इस टीम ने अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का शिकार कर लिया है. नेपाल ने रविवार को अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया-पैसिफिक क्वालीफायर 2025 के सुपर सिक्स राउंड में यूएई को एक रन से हराया.

आखिरी गेंद पर जीता नेपाल

इस रोमांचक मैच का अंत आखिरी ओवर में हुआ. यह मुकाबला हमेशा विश्वसनीय नाटकीय मोड़ के लिए याद किया जाएगा. एक समय यूएई को तीन गेंदों में सिर्फ तीन रनों की जरूरत थी. उसके बाद जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. यूएई ने लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट गंवा दिए. इसमें दो खिलाड़ी रन आउट हो गए. नेपाल ने हारे हुए मैच में गजब का दम दिखाया और आखिरी गेंद तक चले मुकाबले को जीत लिया.

अंतिम ओवर में जोरदार ड्रामा

- नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 140 रन बनाए. इसके बाद जब यूएई की टीम उतरी तो उसने अच्छी बल्लेबाजी की और उसे आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन बनाने थे. ऑफ-स्पिनर दीपेंद्र सिंह ऐरी गेंदबाजी के लिए आए. ओवर की तीसरी गेंद पर ध्रुव पराशर ने छक्का मारकर समीकरण को तीन गेंदों में तीन रन तक ला दिया था. हालांकि, अगली ही गेंद पर पराशर लॉन्ग-ऑन पर संदीप जोरा के हाथों लपके गए. इससे यूएई को दो गेंदों में तीन रन की जरूरत थी.

- पांचवीं गेंद पर हैदर अली दूसरा रन पूरा करने की कोशिश में स्ट्राइकर एंड पर रन आउट हो गए. यहां और ड्रामा हुआ क्योंकि हैदर ने दूसरे रन के लिए मुड़ते समय नॉन-स्ट्राइकर एंड पर अपना बल्ला गिरा दिया था, इसलिए पहला रन भी नहीं गिना गया.

- अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. जुनेद सिद्दीकी ने गेंद को लॉन्ग-ऑन की तरफ मारा और दूसरा रन पूरा करने की कोशिश में अपने क्रीज तक नहीं पहुंच पाए और रन आउट हो गए. दूसरा रन लेने पर मुकाबला टाई हो जाता, लेकिन रन आउट होने के कारण नेपाल ने एक रन से जीत दर्ज कर ली.

वर्ल्ड कप की ओर बढ़ा नेपाल

इस जीत ने नेपाल को सुपर सिक्स अभियान में सकारात्मक शुरुआत दी है. सुपर सिक्स में शामिल हर टीम को चार मैच खेलने हैं और शीर्ष तीन टीमें अगले साल भारत और श्रीलंका में होने वाले 20-टीमों के टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करेंगी. नेपाल क्वालीफायर इवेंट में अब तक एकमात्र अजेय टीम है. उसने ग्रुप चरण में जापान और कुवैत दोनों के खिलाफ मैच जीते थे.