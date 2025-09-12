ये Boycott का असर तो नहीं? नहीं बिक रहे भारत बनाम पाकिस्तान मैच के टिकट, महामुकाबले को नहीं मिल रहा भाव
India vs Pakistan Tickets: एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. आमतौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट चंद मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए दर्शकों में ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है.

Sep 12, 2025
India vs Pakistan Tickets: एशिया कप में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा. आमतौर पर भारत-पाकिस्तान मैच के टिकट चंद मिनटों में बिक जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए दर्शकों में ज्यादा क्रेज नहीं दिख रहा है. अभी भी टिकटें उपलब्ध हैं और लोग उसे खरीद नहीं रहे हैं. गुरुवार (11 सितंबर) शाम तक भी आधे से ज्यादा टिकट उपलब्ध थे. चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में इसी मैदान पर हुए पिछले मुकाबले के सभी टिकट सिर्फ चार मिनट में बिक गए थे.

टिकटों की धीमी बिक्री

गुरुवार रात 9 बजे तक दुबई स्टेडियम के लगभग 50% स्टैंडों में टिकट उपलब्ध थे.इन टिकटों की शुरुआती कीमत 99 अमेरिकी डॉलर (8742 रुपये) थी, जबकि प्रीमियम सीटों की क़ीमत 4,534 अमेरिकी डॉलर (लगभग 4 लाख रुपये) थी. टिकटों की बिक्री 29 अगस्त से आधिकारिक पार्टनर प्लैटिनमलिस्ट के माध्यम से शुरू हुई थी. हालांकि, एशिया कप के ग्रुप-स्टेज मैचों के लिए निर्धारित शुरुआती कीमत 13 अमेरिकी डॉलर (1148 रुपये) वाले टिकट बिक गए हैं. इस मुकाबले के साथ सात मैचों का एक विशेष पैकेज भी लगभग 14,000 दिरहम (3.36 लाख रुपये) में पेश किया गया था.

बहिष्कार की अपील का असर?

इस मुकाबले का समय पहलगाम आतंकी हमले और भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद आया है. भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. कुछ भारतीय क्रिकेटरों और विशेषज्ञों द्वारा बहिष्कार की मांग की गई है और इस पर बहस तेज हो गई है कि क्या दोनों देशों को नियमित रूप से मल्टीनेशनल टूर्नामेंटों में एक-दूसरे का सामना करना चाहिए.

कपिल देव ने किया मैच का समर्थन

पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने शांति बनाए रखने और क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की अपील करते हुए कहा, "बस जाओ और जीतो. जिनका काम खेलना है, उन्हें सिर्फ खेलने पर ध्यान देना चाहिए. कुछ और कहने की जरूरत नहीं है. इसे एक बड़ा मुद्दा न बनाएं. सरकार अपना काम करेगी और खिलाड़ियों को अपना काम करना चाहिए.'' भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने दोहराया है कि वह केंद्र सरकार की नीति का पालन करता है और केवल मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में ही पाकिस्तान से खेलता है.

