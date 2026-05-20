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Hindi Newsक्रिकेट32 गेंद पर 20 रन... 62.50 का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा ने टी20 को बना दिया टेस्ट

32 गेंद पर 20 रन... 62.50 का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा ने टी20 को बना दिया टेस्ट

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. तिलक वर्मा ने इस टी20 मैच को टेस्ट मैच में बदल दिया. तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 32 गेंद पर 20 रन की धीमी पारी खेली, इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक छक्का ही लगाया है. तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी इस दौरान 62.50 का रहा.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 20, 2026, 11:32 PM IST
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32 गेंद पर 20 रन... 62.50 का स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा ने टी20 को बना दिया टेस्ट

IPL 2026: मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बुधवार को खेले गए IPL मैच में एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है. तिलक वर्मा ने इस टी20 मैच को टेस्ट मैच में बदल दिया. तिलक वर्मा ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 32 गेंद पर 20 रन की धीमी पारी खेली, इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक छक्का ही लगाया है. तिलक वर्मा का स्ट्राइक रेट भी इस दौरान 62.50 का रहा.

तिलक वर्मा ने टी20 को बना दिया टेस्ट

तिलक वर्मा ने 62.50 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा शर्मनाक IPL रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जो पिछले 14 सालों से अछूता था. IPL की एक पारी में 30 या उससे अधिक गेंदें खेलने के बाद सबसे कम स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले पिछले बल्लेबाज माइकल हसी थे. माइकल हसी ने मई 2012 में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए 32 गेंदों में 19 रन बनाए थे, और उनका स्ट्राइक रेट 59.37 था.

तिलक वर्मा का IPL 2026 सीजन में प्रदर्शन

इस शर्मनाक IPL रिकॉर्ड के बावजूद, तिलक वर्मा का IPL 2026 सीजन में अभी तक का प्रदर्शन कुल मिलाकर काफी अच्छा रहा है. IPL 2026 के 13 मैचों में, उन्होंने 32.36 की औसत और 148.95 के स्ट्राइक रेट से 356 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ बुधवार को IPL मैच में आक्रामक बल्लेबाज तिलक वर्मा को लय नहीं मिल पाई.

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मुंबई इंडियंस ने बनाया 147/8 का स्कोर

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के गेंदबाजों ने पूरी पारी के दौरान लगातार दबाव बनाए रखा. सुनील नरेन, कैमरन ग्रीन और सौरभ दुबे ने घातक गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 147/8 के स्कोर पर रोक दिया. तिलक वर्मा कार्तिक त्यागी की गेंद पर अनुकूल रॉय के हाथों कैच आउट हो गए. मुंबई इंडियंस को तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रयान रिकेल्टन के रूप में महज 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा. रिकेल्टन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे. तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर नमन धीर (0) भी आउट हो गए.

दबाव में दिखी मुंबई इंडियंस की टीम

मुंबई इंडियंस ने 41 के स्कोर तक रोहित शर्मा (15) और सूर्यकुमार यादव (15) के विकेट भी गंवा दिए. मुंबई इंडियंस ने 8 ओवरों में 4 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे, जिसके बाद बारिश के चलते खेल रुका. जब फिर से मैच शुरू हुआ, तो ओवरों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई. यहां से हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ पांचवें विकेट के लिए 49 गेंदों में 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 84 के स्कोर तक पहुंचाया. तिलक वर्मा 32 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया. कॉर्बिन बॉश 18 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 32 रन बनाकर नाबाद रहे. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खेमे से सौरभ दुबे, कैमरन ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट हासिल किए. सुनील नरेन को 1 विकेट हाथ लगा.

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तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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