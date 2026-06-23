Medak Falcons vs Warangal Warriors: भारत के युवा स्टार तिलक वर्मा के लिए पिछले कुछ दिन काफी व्यस्त रहे हैं. वह रविवार (21 जून) को दांबुला में इंडिया ए टीम की कप्तानी कर रहे थे. फाइनल में उनकी टीम ने श्रीलंका ए के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की थी. उसके बाद अगले ही दिन वह भारत में एक टी20 लीग में जलवा दिखाते हुए नजर आ गए. सोमवार (22 जून) को उन्होंने मेदक फाल्कन्स की कप्तानी संभाली और एक सनसनीखेज नाबाद शतक जड़कर एक यादगार लक्ष्य का पीछा किया. उनकी टीम ने राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के TG20 के मैच नंबर-3 में वारंगल वॉरियर्स के खिलाफ 259 रनों के बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया.
निडर स्ट्रोकप्ले से भरे इस मुकाबले में वारंगल वॉरियर्स ने कप्तान अमन राव पेराला की पारी की बदौलत 258/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. इस सलामी बल्लेबाज ने महज 48 गेंदों में 142 रनों की पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 13 छक्के शामिल थे. उन्होंने केवल 32 गेंदों में टूर्नामेंट का पहला शतक पूरा किया था.
- Struggled in the India A series.
- The very next day, smashed a 43-ball century in the Telangana T20 League.
- Single-handedly guided Medak Falcons to a record chase of 259.
Tilak Varma got that RCB power pic.twitter.com/VHZJqT715L
— T-Celebs (@t_celebs) June 22, 2026
सामने कठिन चुनौती होने के बावजूद फाल्कन्स ने कभी हार नहीं मानी. तिलक ने 56 गेंदों में नाबाद 136 रनों की असाधारण पारी खेलकर लक्ष्य का पीछा किया, जिसमें 14 चौके और आठ छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी और विक्रम नायक के 12 गेंदों में 27 रनों के महत्वपूर्ण योगदान ने फाल्कन्स को दो गेंद शेष रहते तीन विकेट से रोमांचक जीत दिला दी.
वारंगल की पारी की शुरुआत धमाकेदार रही. अमन और उनके साथी सलामी बल्लेबाज हर्षित चौधरी ने शुरू से ही गेंदबाजी आक्रमण पर हमला बोल दिया. इस जोड़ी ने पावरप्ले के दौरान बिना किसी नुकसान के 101 रन जोड़ लिए, जो इस प्रतियोगिता में पावरप्ले के उच्चतम स्कोर का एक नया कीर्तिमान है. सलामी जोड़ी ने रनों की बारिश जारी रखी और पहले विकेट के लिए 133 रन जोड़े. आखिरकार एन सूर्या तेजा ने हर्षित चौधरी को 23 गेंदों में 35 रन पर आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. हालांकि, तब तक वॉरियर्स एक विशाल स्कोर के लिए मजबूत आधार तैयार कर चुके थे.
अपने साथी के आउट होने के बाद भी अमन राव रुके नहीं और मैदान के हर कोने में गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी. उनका ऐतिहासिक शतक बिजली की गति से केवल 32 गेंदों में आया, जिसने पूरी पारी के दौरान उनके दबदबे को और अधिक स्पष्ट कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के इस नए खिलाड़ी (अमन) ने सुनिश्चित किया कि रन गति कम न हो और वारंगल ने 10 ओवरों में 146/1 का स्कोर बना लिया. टीम ने 14वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार किया, जिसके बाद राहुल कुंटा ने अमन की शानदार पारी का अंत किया. हालांकि, फाल्कन्स ने अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा और मधुकर मन्ने के विकेटों की मदद से वापसी की कोशिश की, लेकिन मुरुगन अभिषेक के तेजतर्रार 32 रनों ने वारंगल के स्कोर को 258/7 तक पहुंचा दिया.
136 (56)* for Medak Falcons in the Telangana T20 League.
21 June: Played an ODI at a strike rate of 74 under no pressure.
22 June: Smashes a stunning 136 off 56 balls* at a strike rate of 240+ while chasing 259.
- Reached his fifty in just 22… pic.twitter.com/MJzgmvee1j
— T-Celebs (@t_celebs) June 22, 2026
लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत बेहद तेज गति से हुई. हालांकि, अनिरुद्ध श्रीवास्तव ने पहले ओवर में 17 रन दिए, लेकिन उन्होंने नमन अग्रवाल (12 रन) को आउट कर शुरुआती सफलता भी प्राप्त की. तिलक ने जल्द ही पारी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और सुनिश्चित किया कि आवश्यक रन रेट नियंत्रण में रहे. फाल्कन्स ने चार ओवरों में 50 का आंकड़ा पार किया और पावरप्ले के अंत तक 85/2 का स्कोर बना लिया, भले ही इस दौरान श्रुंजित रेड्डी (25 रन) रन आउट हो गए थे.
भारतीय टी20 टीम के उप-कप्तान तिलक वर्मा ने अपना दबदबा बनाए रखा और केवल 22 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. फाल्कन्स ने आठ ओवरों के भीतर 100 रन पूरे कर लिए. हालांकि, बीच-बीच में रवि तेजा जैसे विकेट गिरते रहे, लेकिन तिलक की आक्रामकता ने फाल्कन्स की उम्मीदों को जीवित रखा. 15वें ओवर में मैच का रुख वारंगल के पक्ष में मुड़ गया जब फाल्कन्स ने लगातार तीन विकेट गंवा दिए और उनका स्कोर 190/6 हो गया. अंतिम पांच ओवरों में 65 रनों की आवश्यकता थी और उस समय यह टारगेट अविश्वसनीय रूप से कठिन लग रहा था.
हालांकि, तिलक की योजनाएं कुछ और ही थीं. उन्होंने सिर्फ 42 गेंदों में शानदार शतक लगाया. विक्रम नाइक का अच्छा साथ मिला. दोनों ने मिलकर 58 अहम रन जोड़े. हालांकि विक्रम आखिरी से पहले ओवर में 27 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनका योगदान निर्णायक साबित हुआ. यहां से तिलक ने संयम बनाए रखा. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी पलों में बहुत समझदारी से खेला, अहम मौकों पर बाउंड्री लगाईं और रोमांचक अंत में अपनी टीम को जीत दिलाई. उनकी नाबाद 136 रनों की पारी टूर्नामेंट की अब तक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक रही. इससे मेदक फाल्कन्स ने शानदार तरीके से लक्ष्य हासिल किया और दो गेंदें बाकी रहते हुए तीन विकेट से जीत दर्ज की.