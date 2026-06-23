अपने साथी के आउट होने के बाद भी अमन राव रुके नहीं और मैदान के हर कोने में गेंदबाजों की धुनाई जारी रखी. उनका ऐतिहासिक शतक बिजली की गति से केवल 32 गेंदों में आया, जिसने पूरी पारी के दौरान उनके दबदबे को और अधिक स्पष्ट कर दिया. राजस्थान रॉयल्स के इस नए खिलाड़ी (अमन) ने सुनिश्चित किया कि रन गति कम न हो और वारंगल ने 10 ओवरों में 146/1 का स्कोर बना लिया. टीम ने 14वें ओवर में 200 रन का आंकड़ा पार किया, जिसके बाद राहुल कुंटा ने अमन की शानदार पारी का अंत किया. हालांकि, फाल्कन्स ने अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा और मधुकर मन्ने के विकेटों की मदद से वापसी की कोशिश की, लेकिन मुरुगन अभिषेक के तेजतर्रार 32 रनों ने वारंगल के स्कोर को 258/7 तक पहुंचा दिया.