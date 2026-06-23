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258 रन का स्कोर भी पड़ा छोटा! तिलक वर्मा के शतक से कांप उठा स्टेडियम, 42 गेंदों में ठोकी सेंचुरी

Medak Falcons vs Warangal Warriors: TG20 लीग में तिलक वर्मा ने दांबुला से लौटते ही मेदक फाल्कन्स के लिए नाबाद 136 की तूफानी पारी खेली. अमन राव के रिकॉर्ड 32 गेंदों वाले शतक के बावजूद वारंगल वॉरियर्स को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 23, 2026, 06:27 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:27 AM IST
258 रन का स्कोर भी पड़ा छोटा! तिलक वर्मा के शतक से कांप उठा स्टेडियम, 42 गेंदों में ठोकी सेंचुरी
Image Credit: तिलक वर्मा ने तूफानी शतक से सनसनी मच दी. AI Generated Images

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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