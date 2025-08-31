Asia Cup से पहले छोड़ी कप्तानी... अचानक इस भारतीय का बड़ा फैसला, अब ये खिलाड़ी संभालेगा कमान

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 की तैयारियां जोरों पर पहुंच चुकी हैं. 19 अगस्त को टीम इंडिया का ऐलान हो गया था. इस टीम में शामिल एक भारतीय खिलाड़ी ने मेगा इवेंट से पहले बड़ा फैसला लिया है. एशिया कप के लिए इस खिलाड़ी ने कप्तानी भी छोड़ दी है. अब दलीप ट्रॉफी की साउथ जोन की कप्तानी मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथों में होगी. ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के धांसू बल्लेबाज तिलक वर्मा हैं.

9 सिंतबर से होगा एशिया कप का आगाज

एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से हो जाएगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी. दलीप ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच 4 सितंबर को खेला जाएगा. एशिया कप को ध्यान में रखते हुए तिलक वर्मा ने इसे छोड़ने का फैसला किया है. तमिलनाडु के बाएँ हाथ के स्पिनर आर साई किशोर भी दक्षिण क्षेत्र के सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह अभी भी हाथ की चोट से उबर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टीम में हुए बदलाव

टीम में सेमीफाइनल से पहले कुछ बदलाव हुए हैं. पुडुचेरी के अंकित शर्मा और आंध्र के शेख रशीद को दलीप ट्रॉफी के अंतिम चार मैचों के लिए दक्षिण क्षेत्र की टीम में शामिल किया गया है. दोनों खिलाड़ियों को पहले ही स्टैंडबाय में रखा गया था. अंकित एक बाएँ हाथ के स्पिनर हैं जिन्होंने 68 प्रथम श्रेणी मैचों में 168 विकेट लिए हैं, जबकि रशीद 20 वर्षीय शीर्ष क्रम के बल्लेबाज हैं जिन्होंने 19 रणजी ट्रॉफी मैचों में 1204 रन बनाए हैं। उन्हें आईपीएल 2025 के दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया था.

ये भी पढ़ें.. रोहित-गिल से नहीं हुआ... एक झटके में टीम इंडिया ये ओपनर बना नंबर-1, T20I में दोहरा शतक ठोकने का भी रखता है दम

बदलाव के बाद साउथ जोन की टीम

मोहम्मद अजहरुद्दीन (कप्तान), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निज़ार, नारायण जगदीशन, त्रिपुराना विजय, तनय त्यागराजन, विजयकुमार व्यशाक, निधिश एमडी, रिकी भुई, बेसिल एनपी, गुरजपनीत सिंह, स्नेहल कौथांकर, अंकित शर्मा, शेख रशीद.

स्टैंडबाय: मोहित रेडकर, आर स्मरण, एडहेन एप्पल टॉम, आंद्रे सिद्धार्थ.