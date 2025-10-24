शरीर सुन्न, काटने पड़े ग्लव्स... तिलक वर्मा को बीच मैच में आया था अटैक, सुनाई अनसुनी कहानी

Tilak Varma: टीम इंडिया के उभरते स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा के संघर्ष की कहानी से हर कोई वाकिफ है. लेकिन अब उन्होंने जो खुलासा किया है शायद ही किसी को उनके अटैक की घटना पता हो. तिलक वर्मा एक खतरनाक बीमारी का शिकार थे और एक मैच के दौरान उन्हें अटैक आ गया था. यह घटना उनके पहले आईपीएल सीजन के बाद हुई थी जिससे उनके हाथ-पैर सुन्न हो गए थे और उन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा था.

2022 में थे बीमारी का शिकार

तिलक वर्मा ने बताया कि वह 2022 में गंभीर स्वास्थ्य समस्या का सामना कर रहे थे. उन्हें रैबडोमायोलिसिस नामक एक दुर्लभ बीमारी का पता चला था जो तब होती है जब मांसपेशियां तेजी से टूट जाती हैं. तिलक ने मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट और फ्रेंचाइजी मालिक आकाश अंबानी का संकट के दौरान टॉप क्लास मेडिकल सपोर्ट देने के लिए आभार व्यक्त किया.

क्या बोले तिलक वर्मा?

ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस के दौरान तिलक ने कहा, 'मैंने यह पहले किसी के साथ शेयर नहीं किया. अपने पहले आईपीएल सीजन के बाद मुझे कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुईं. मैं फिट रहना चाहता था. मुझे रैबडोमायोलिसिस नामक बीमारी होने का पता चला था. यह मांसपेशियों के टूटने का कारण बनता है. उस समय मैं घरेलू क्रिकेट और ए सीरीज खेलते हुए टेस्ट टीम में जगह बनाने पर ध्यान लगा रहा था.'

जिम में होती थी दिक्कत

तिलक ने आगे बताया, 'यहां तक कि आराम के दिनों में भी मैं जिम में होता था. मैं सबसे फिट खिलाड़ी और अच्छा फील्डर बनना चाहता था. मैं आइस बाथ लेता था लेकिन उचित रिकवरी की उपेक्षा करता था. मांसपेशी अत्यधिक तनावग्रस्त हो गई और टूट गई. मेरी नसें बेहद कठोर हो गईं. मैंने शतक बनाना चाहता था लेकिन अचानक मेरी आंखों में आंसू आने लगे और मेरी उंगलियां काम करना बंद कर दीं. सब कुछ पत्थर जैसा महसूस हो रहा था. मुझे रिटायर हर्ट होना पड़ा और मेरे दस्ताने काटने पड़े क्योंकि मेरी उंगलियां नहीं हिल रही थीं.'

उन्होंने जय शाह और मुंबई इंडियंस का आभार व्यक्त करते हुए कहा, 'मुंबई इंडियंस और जय शाह का धन्यवाद. मुझे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने कहा कि कुछ घंटों की देरी भी बेहद खतरनाक हो सकते थे. IV सुई डालते समय टूट रही थी. मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी. मेरी मां इस समय मेरे साथ थी.'