वनडे में विराट कोहली की नंबर-3 पोजीशन को छीन लेगा ये बल्लेबाज! गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन, छक्के जड़ने में उस्ताद

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का प्रदर्शन तय करेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आगे की राह कैसी होगी. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने यहां तक कह दिया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलने को लेकर नॉन कमिटेड हैं.

Oct 09, 2025, 12:10 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की हाईप्रोफाइल वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से होगा. दोनों देशों के बीच यह वनडे सीरीज 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक खेली जाएगी. नए कप्तान शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कमान संभालेंगे. वहीं, रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज भारतीय बल्लेबाज अब शुभमन गिल की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का प्रदर्शन तय करेगा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए आगे की राह कैसी होगी. भारतीय टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेटर्स का एक शानदार पूल तैयार करने में जुटे हैं. चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने यहां तक कह दिया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही वर्ल्‍ड कप 2027 में खेलने को लेकर नॉन कमिटेड हैं.

टीम इंडिया में होगा बड़ा बदलाव

रोहित शर्मा अगर वनडे क्रिकेट से संन्यास लेते हैं, तो यशस्वी जायसवाल के रूप में उनका विकल्प पहले से ही तैयार है. यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी वनडे फॉर्मेट में फिट भी बैठती है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर विराट कोहली ने संन्यास लिया तो फिर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत का नया नंबर-3 बल्लेबाज कौन होगा. भारत के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर नंबर-4 और विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल नंबर-5 पर बैटिंग करते हैं. अब सिर्फ एक खतरनाक बल्लेबाज ही है, जो ODI फॉर्मेट में विराट कोहली की नंबर-3 जगह पर उतर सकता है.

वनडे में विराट की जगह छीन लेगा ये बल्लेबाज!

एक विस्फोटक बल्लेबाज ऐसा है, जो भारत की ODI टीम में विराट कोहली की नंबर-3 बैटिंग पोजीशन को छीन सकता है. वह ODI क्रिकेट में टीम इंडिया का सबसे बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित हो सकता है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि तिलक वर्मा हैं. भारत के खूंखार बल्लेबाज तिलक वर्मा की बैटिंग देख विरोधी टीम के गेंदबाज मानों रहम की भीख मांगने लगते हैं. ODI क्रिकेट में तिलक वर्मा भारत के बेस्ट नंबर-3 बल्लेबाज साबित होंगे. तिलक वर्मा तलवार की तरह बल्ला चलाते हैं और बेरहमी से गेंदबाजों के धागे खोलकर रख देते हैं.

गेंदबाजों का सबसे बड़ा दुश्मन

तिलक वर्मा के पास तेज गेंदबाजों और स्पिनरों का सामना करने के लिए गजब की तकनीक है, जो वनडे फॉर्मेट में एक नंबर-3 के बल्लेबाज से अपेक्षा की जाती है. तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए 32 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 53.44 की औसत और 149.15 की स्ट्राइक रेट से 962 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 2 शतक और 4 अर्धशतक जड़े हैं. तिलक वर्मा ने 4 वनडे मैचों में 22.67 की औसत से 68 रन बनाए हैं. तिलक वर्मा ने वनडे में 1 अर्धशतक ठोका है. तिलक वर्मा वनडे फॉर्मेट में रनों का अंबार लगा सकते हैं. तिलक वर्मा पल भर में मैच पलटने में माहिर हैं. तिलक वर्मा काफी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं. तिलक वर्मा को अब ज्यादा दिन तक वनडे टीम से दूर रखना बहुत मुश्किल होगा. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे मैच 21 दिसंबर 2023 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था.

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान के जबड़े से छीनी थी जीत

तिलक वर्मा ने 28 सितंबर को एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीन ली थी और भारत को नौवीं एशिया कप की ट्रॉफी जिताने में बड़ा रोल निभाया था. 4 ओवर में जहां भारत का स्कोर 20/3 था. वहां से तिलक वर्मा के दम पर भारत ने 19 ओवर में 150/5 तक का सफर तय किया, जो बेहद मुश्किल था. तिलक वर्मा ने नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 53 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी. तिलक वर्मा ने 130.19 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 4 छक्के और 3 चौके लगाए थे. तिलक वर्मा ने एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर रखा था. भारत के सामने फाइनल मैच और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए 147 रन का टारगेट था. टीम इंडिया ने इस रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था. तिलक वर्मा की इस पारी ने साबित कर दिया था कि वह कितने तगड़े चेज मास्टर हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Virat Kohli

