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Hindi Newsक्रिकेटओए अंधेरे सनस्क्रीन नहीं लगाई... तिलक के दिल पर लगी अर्शदीप की बात! पंजाब को रौंद दिखाया शरीर का रंग, उफ्फ ये जश्न

ओए अंधेरे सनस्क्रीन नहीं लगाई... तिलक के दिल पर लगी अर्शदीप की बात! पंजाब को रौंद दिखाया शरीर का रंग, उफ्फ ये जश्न

Tilak Varma-Arshdeep Singh: आईपीएल 2026 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया. तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. पंजाब किंग्स के जबड़े से जीत छीनने के बाद तिलक ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. फैंस उनके इस सेलिब्रेशन को अर्शदीप सिंह के 'अंधेरे' वाले कमेंट से जोड़ रहे हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 15, 2026, 10:24 AM IST
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Tilak Varma and Arshdeep Singh (Screengrabs/IPL/BCCI)
Tilak Varma and Arshdeep Singh (Screengrabs/IPL/BCCI)

Tilak Varma-Arshdeep Singh: आईपीएल 2026 में गुरुवार (14 मई) को मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया. धर्मशाला में खेले गए मुकाबले में स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर 75 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. पंजाब किंग्स के जबड़े से जीत छीनने के बाद तिलक ने जिस अंदाज में जश्न मनाया, वो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है. फैंस उनके इस सेलिब्रेशन को अर्शदीप सिंह के उस कमेंट से जोड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने तिलक वर्मा का मजाक उड़ाते हुए उन्हें 'अंधेरे' कहा था. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.

अर्शदीप सिंह ने उड़ाया तिलक वर्मा का मजाक?

सोशल मीडिया पर एक वीडियो पर बवाल मचा है, जिसे खुद अर्शदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया. दरअसल, मैच से पहले वो मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा से मजाक करते दिखे थे. हालांकि, मजाक में ही सकी, लेकिन उन्होंने तिलक से कहा- ''ओए अंधेरे... सनस्क्रीन नहीं लगाई''. अर्शदीप के इस कमेंट पर तिलक ने कुछ जवाब तो नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस अर्शदीप सिंह पर नस्लीय टिप्पणी करने का आरोप लगा रहे हैं.

तिलक वर्मा ने जर्सी उठाकर मनाया जश्न

तिलक वर्मा ने भले ही उस समय अर्शदीप शर्मा को जवाब नहीं दिया, लेकिन मैच में उन्होंने पंजाब किंग्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए बल्ले से जरूर जवाब दिया. बाएं हाथ के स्टार बल्लेबाज ने 33 गेंद पर नाबाद 75 रन बनाए और पंजाब को तगड़ा झटका दिया. मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने के बाद तिलक ने गर्मजोशी से जश्न मनाया. वो अपनी जर्सी उठाकर सेलिब्रेट करते दिखे. फैंस का मानना है कि तिलक का ये जश्न अर्शदीप सिंह को जवाब था और वो अपनी स्किन दिखाकर अर्शदीप पर तंज कस रहे थे. बता दें कि धर्मशाला में खेले गए मैच में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए थे, जिसे मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया.

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पंजाब किंग्स के लिए अब प्लेऑफ नहीं आसान

शुरुआती 7 में से 6 मुकाबले जीतकर पंजाब किंग्स प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे थी. श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली इस टीम को रोकना मुश्किल था. हालांकि, उसके बाद हार की शुरुआत हुई और अब पंजाब किंग्स लगातार 5 मुकाबले हार चुकी है. पॉइंट्स टेबल पर PBKS चौथे स्थान पर है. पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए बाकी बचे दोनों मुकाबले जीतने होंगे. एक हार से उनके सफर का अंत हो सकता है.

यह भी पढ़ें: IPL के बीच टीम इंडिया का ऐलान, तिलक वर्मा कप्तान, वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्या ओपनर, देखें स्क्वॉड

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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