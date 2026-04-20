तिलक का तूफानी शतक, अश्वनी ने गेंद से काटा गदर, मुंबई को मिला 'जीत का फॉर्मूला'; गुजरात को बुरी तरह रौंदा

Mumbai Indians vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरह रौंद दिया. तिलक वर्मा की तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस 100 रनों पर ढेर हो गई और हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने लगातार 4 हार के बाद जीत का स्वाद चखा.
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Mumbai Indians vs Gujarat Titans: आईपीएल 2026 के 30वें मैच में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को बुरी तरह रौंद दिया. तिलक वर्मा की तूफानी शतक के दम पर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए थे. इसके जवाब में गुजरात टाइटंस 100 रनों पर ढेर हो गई और हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली टीम ने लगातार 4 हार के बाद जीत का स्वाद चखा. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रनों से रौंद दिया. लगातार दो जीत के बाद शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस जीत के बाद मुंबई इंडियंस के 4 अंक हो गए हैं और अब हार्दिक की टीम 10वें स्थान से उठकर 7वें नंबर पर पहुंच गई है.
मुंबई इंडियंस की इस धमाकेदार जीत में स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा का अहम योगदान रहा. बाएं हाथ के बैटर ने 45 गेंदों पर तूफानी सेंचुरी जड़ी. वहीं, नमन धीर ने 32 गेंदों पर 45 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया. गुजरात टाइटंस की तरफ से स्टार पेसर कगिसो रबाडा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई को शुरुआत में 3 बड़े झटके दिए. उन्होंने डेब्यूटेंट दानिश मलेवार, क्विंटन डी कॉक और सूर्यकुमार यादव को आउट किया. 44 रन पर तीन विकेट गिरने के बाद तिलक वर्मा ने टीम की वापसी कराई और स्कोरबोर्ड पर 199 रन खड़े कर दिए. उन्होंने 224.44 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 चौके और 7 छक्के जड़े.
200 रनों का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस को पहली गेंद पर ही तगड़ा झटका लगा. जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन को आउट कर इस सीजन अपनी पहली विकेट हासिल की. इसके बाद बाएं हाथ के मीडियम पेसर अश्वनी कुमार ने जलवा दिखाते हुए 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट चटकाए. मिचेल सैंटनर और गजनफर ने 2-2 विकेट झटके. गुजरात के लिए वाशिंगटन सुंदर ने सबसे अधिक 26 रन बनाए.