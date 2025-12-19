Advertisement
IND vs SA: शिवम दुबे ने दिया 'धोखा'.. रोकते रह गए तिलक वर्मा, गंभीर से की शिकायत!

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वें टी20 में कांटे की टक्कर देखने को मिली. टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग की और अहमदाबाद में रनों की बारिश कर दी. तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बैटिंग से रनों का अंबार खड़ा कर दिया. लेकिन पारी के अंत में तिलक वर्मा के साथ बड़ा धोखा हो गया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 19, 2025, 10:27 PM IST
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वें टी20 में कांटे की टक्कर देखने को मिली. टॉस हारकर भारत ने पहले बैटिंग की और अहमदाबाद में रनों की बारिश कर दी. तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने ताबड़तोड़ बैटिंग से रनों का अंबार खड़ा कर दिया. लेकिन पारी के अंत में तिलक वर्मा के साथ बड़ा धोखा हो गया, शिवम दुबे के चक्कर में तिलक की 73 रन की पारी फीकी पड़ गई. तिलक अंत में रन आउट हुए. 

तिलक ने हार्दिक के साथ मिलकर काटा गदर

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस टी20 सीरीज में तिलक वर्मा धमाकेदार फॉर्म में नजर आए हैं. उन्होंने दूसरे टी20 मैच में भी फिफ्टी ठोकी थी, हालांकि उस दौरान भारत को हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में 73 रन ठोके जिसमें 1 छक्का और 10 चौके शामिल थे. उन्हें हार्दिक पांड्या का साथ मिला जिन्होंने 63 रन ठोके. उनकी पारी में 5 चौके और इतने ही छक्के शामिल थे. तिलक अंत तक डटे थे, लेकिन दुबे ने उनके विकेट के लिए कुर्बानी नहीं दी. डग आउट में जाकर तिलक इस मुद्दे पर गौतम गंभीर से हंसते हुए बात करते नजर आए.

शिवम दुबे ने कर दिया 'खेला'

ओटनील बार्टमैन पारी के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद वाइड फेंकी. तिलक वर्मा आखिरी गेंद होने के चलते दौड़ गए. दोनों एक ही साइड नजर आए और तिलक ने शिवम दुबे को हाथ दिखाया. लेकिन दुबे ने तिलक से पहले ही क्रीज के अंदर बैट रख दिया. जिसके चलते तिलक वर्मा नाबाद नहीं जा सके. लेकिन उनकी 73 रन की पारी की बदौलत टीम ने बोर्ड पर 231 का स्कोर बना दिया.

ओपनर्स की धमाकेदार शुरुआत

टीम इंडिया इस मैच में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के ओपनिंग पेयर के साथ मैदान में उतरी. दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार शुरुआत की. अभिषेक शर्मा ने 34 रन की आतिशी पारी खेली जबकि सैमसन ने 37 रन ठोककर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई. अफ्रीका ने भी 232 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शानदार शुरुआत की थी. डि कॉक ने फिफ्टी ठोकी, लेकिन इस विकेट के बाद टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

Tilak Varma

