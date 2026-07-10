विलेन: T20I टीम में बने रहने के लायक नहीं भारत का ये क्रिकेटर, इंग्लैंड सीरीज के बाद होगा बाहर?

भारत का एक फ्लॉप क्रिकेटर ऐसा है, जो T20I टीम में बने रहने के लायक नहीं है और इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 इंटरनेशनल सीरीज के बाद उसके प्रदर्शन का रिव्यू हो सकता है. ये आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर भारतीय टी20 टीम के लिए अचानक बोझ बन गया है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी जीतने के बाद से भारत को अपने पिछले 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में एक भी जीत नसीब नहीं हुई है. भारत को आयरलैंड के खिलाफ पिछले महीने के आखिरी में खेली गई दो मैचों की T20I सीरीज में 0-2 से हार का सामना करना पड़ा है.
इस महीने में भी टीम इंडिया की किस्मत नहीं बदली. इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में लगातार 3 मैच हारने के बाद टीम इंडिया 0-3 से पीछे है. इस T20I सीरीज का पहला मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था. भारत की T20I टीम को मजबूत बनाने के लिए इस फ्लॉप क्रिकेटर को ड्रॉप करना बेहद जरूरी है. आइए एक नजर डालते हैं इस क्रिकेटर पर-
तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम की सबसे बड़ी कमजोरी हैं. तिलक वर्मा के बल्ले से पिछली 10 T20I पारियों में केवल 225 रन ही निकले हैं. तिलक वर्मा ने इस दौरान महज एक अर्धशतक ही ठोका है. इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 4 T20I मैचों में तिलक वर्मा के बल्ले से 13, 24*, 3 और 11 रन के स्कोर ही निकले हैं. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए तिलक वर्मा को तुरंत भारत की T20I टीम से बाहर किया जाना चाहिए. साथ ही उपकप्तानी से भी हटाया जाना चाहिए.
तिलक वर्मा ने भारत के लिए अभी तक 55 T20I मैचों में 1514 रन बनाए हैं. BCCI तिलक वर्मा पर पैनी नजर रखे हुए है, जिनका प्रदर्शन इन दिनों खराब चल रहा है. बोर्ड चाहता है कि तिलक वर्मा टीम में अपनी जगह बनाए रखने के लिए अच्छा प्रदर्शन करें. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने पहले ही दिखा दिया है कि वे कड़े फैसले लेने से नहीं हिचकिचाते. हाल ही में उन्होंने पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर किया था. सिर्फ तिलक वर्मा ही नहीं, बल्कि कोचिंग सेटअप के परफॉर्मेंस की भी बड़े पैमाने पर समीक्षा होगी. रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की T20I सीरीज के बाद हेड कोच गौतम गंभीर के कॉन्ट्रैक्ट का रिव्यू हो सकता है. मौजूदा प्रदर्शन को देखते हुए तिलक वर्मा को भारत की T20I टीम से ड्रॉप किया जाना चाहिए. तिलक वर्मा की जगह रजत पाटीदार को भारत की T20I टीम में मौका दिया जा सकता है.