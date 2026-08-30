तिलक वर्मा की होगी वनडे टीम में एंट्री! वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखकर BCCI तैयार कर रहा ये मास्टर प्लान

ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए अभी बहुत कम समय ही बाकी रह गया है. अगले साल 4 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की धरती पर खेला जाएगा. ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की सेलेक्शन कमिटी और भारत की टीम मैनेजमेंट तिलक वर्मा को वनडे सेटअप में वापस लाना चाहती है. तिलक वर्मा ने भारत के लिए अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच 6 दिसंबर 2025 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में खेला था. तिलक वर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें ऐसे खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा है जो बैटिंग लाइनअप में दाएं हाथ के बल्लेबाजों की एक जैसी शैली को बदल सकते हैं.
तिलक वर्मा से अपनी बॉलिंग पर काम करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी ऑफ-ब्रेक बॉलिंग में काफी क्षमता है. भारत की टीम मैनेजमेंट ने टॉप ऑर्डर में बॉलिंग ऑप्शन की कमी की ओर इशारा किया है और इसे लोअर ऑर्डर और गेंदबाजों पर अतिरिक्त दबाव का कारण बताया है. ODI वर्ल्ड कप के प्लान पर गंभीरता से काम तभी शुरू होगा जब भारत अक्टूबर 2026 में न्यूजीलैंड पहुंचेगा, क्योंकि 27 सितंबर से वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू ODI सीरीज के लिए ज्यादातर बड़े खिलाड़ी उपलब्ध नहीं होंगे. उसी समय एशियन गेम्स के लिए भी एक मजबूत T20 टीम के जापान जाने का भी शेड्यूल है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक BCCI के एक सूत्र ने कहा, 'हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए कोई बैकअप तैयार नहीं है. हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी के चोटिल होने की संभावना को देखते हुए, वे टॉप ऑर्डर में ऐसा खिलाड़ी चाहते हैं जो ODI में कम से कम चार ओवर फेंक सके.' पिछले एक साल में, टीम मैनेजमेंट को प्लेइंग XI को संतुलित करने के लिए नंबर 5 या नंबर 6 पर वॉशिंगटन सुंदर या अक्षर पटेल को खिलाना पड़ा है.
इंग्लैंड में पिछली सीरीज में, उपकप्तान श्रेयस अय्यर से पहले ईशान किशन को भेजा गया था. सूत्र ने कहा, 'टीम को वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा. श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया में चोटिल हो गए थे और हाल के समय में तेज और उछाल वाली गेंदों के खिलाफ उनके खेल का टेस्ट नहीं हुआ है. टीम में पहले से ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. उन्हें भी छोटी-मोटी चोटें लगती रहती हैं. वर्ल्ड कप के समय तक केएल राहुल भी 35 साल से ऊपर के हो जाएंगे. रवींद्र जडेजा का खेलना भी पक्का नहीं है. फिटनेस की समस्याओं के कारण टीम की फील्डिंग पर असर पड़ा है. टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उन्हें युवा बैकअप खिलाड़ियों की जरूरत है.'
पता चला है कि सेलेक्टर बल्लेबाजों को उनकी तय पोजिशन से हटकर खिलाने के पक्ष में नहीं हैं. पिछले साल रायपुर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऋतुराज गायकवाड़ ने नंबर 4 पर खेलते हुए शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद से उन्हें वनडे टीम में नहीं चुना गया है. सूत्र ने कहा, 'गिल के चोटिल होने के कारण गायकवाड़ को बैकअप ओपनर के तौर पर चुना गया था. टीम मैनेजमेंट को लगता है कि उस जगह तिलक को आजमाया जा सकता था. इसीलिए वे वनडे सेटअप में देवदत्त पडिक्कल को जल्दबाजी में शामिल नहीं करना चाहते, क्योंकि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में ओपनिंग करते हुए ही उन्हें अपना सही रोल मिला है.'
हालांकि, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए टीम थोड़ी अलग होगी क्योंकि अय्यर, तिलक, ईशान और अक्षर उपलब्ध नहीं होंगे. सेलेक्टर इस सीरीज के लिए एक और विकेटकीपर चुनने पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. सेलेक्शन कमेटी 13 सितंबर से दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की T20I सीरीज के लिए टीम चुनने के लिए 3 सितंबर तक बैठक करेगी. सूत्रों का कहना है कि सेलेक्टर एशियन गेम्स के लिए चुनी गई टीम को ही बरकरार रख सकते हैं. हार्दिक, नीतीश रेड्डी और जसप्रीत बुमराह की आधिकारिक फिटनेस रिपोर्ट का इंतजार है. पता चला है कि वरुण चक्रवर्ती पूरी तरह फिट हो गए हैं. भारतीय टीम को अब 13 सितंबर से 17 सितंबर तक अफगानिस्तान के खिलाफ नई दिल्ली में तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है.