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Hindi Newsक्रिकेट22 गेंद पर 19 रन... फिर 23 बॉल पर ठोके 82 रन, हार्दिक पांड्या ने भरा ऐसा जोश, मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने मचा दी तबाही

22 गेंद पर 19 रन... फिर 23 बॉल पर ठोके 82 रन, हार्दिक पांड्या ने भरा ऐसा जोश, मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने मचा दी तबाही

Tilak Varma Maiden IPL Hundred: आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये नजर आएगा कि तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पर शतक ठोका, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो धैर्य दिखाया उसकी भी तारीफ होनी चाहिए. तिलक ने 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात की और अगली 23 गेंदों पर 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया. 

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 20, 2026, 10:09 PM IST
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तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पर ठोका तूफानी शतक (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)
तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पर ठोका तूफानी शतक (PHOTO- IPLT20.COM/Screengrabs)

Tilak Varma Maiden IPL Hundred: हिंदी में एक पुरानी कहावत है, 'इंतजार का फल मीठा होता है.' मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा पर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है. आईपीएल 2026 में 5 मैचों में लगातार फ्लॉप होने के बाद तिलक ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में बल्ले से तबाही मचाकर सारे आलोचकों की जुबान पर ताला लगा दिया. तिलक वर्मा की ये पारी स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि पहली 22 गेंदों पर वो कछुए की चाल से बल्लेबाजी कर रहे थे. फिर अचानक खरगोश की रफ्तार से भागे और गुजरात के गेंदबाजों की वाट लगा दी. बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज ने 45 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का पहला शतक ठोक दिया.

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही और उन्होंने 44 रनों पर 3 विकेट खो दिए. नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने उतरे तिलक वर्मा ने शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया और फिर गुजरात के गेंदबाजों का वक्त खराब कर दिया.

तिलक वर्मा का तूफानी शतक क्यों खास?

आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये नजर आएगा कि तिलक वर्मा ने 45 गेंदों पर शतक ठोका, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो धैर्य दिखाया उसकी भी तारीफ होनी चाहिए. तिलक ने 22 गेंदों पर सिर्फ 19 रन बनाए थे. इसके बाद उन्होंने चौकों-छक्कों की बरसात की और अगली 23 गेंदों पर 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया.  18वें ओवर में उनका सबसे रौद्र रूप देखने को मिला जब उन्होंने गुजरात टाइटंस के पेसर अशोक शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए इस ओवर में 3 छक्के और 2 चौके जड़कर 26 रन बना दिए.

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हार्दिक पांड्या ने भरा जोश

जब तिलक वर्मा कछुए की चाल से खरगोश की रफ्तार की तरफ बढ़ रहे थे, तब दूसरे छोर पर खड़े कप्तान हार्दिक पांड्या ने उनमें जोश का ईंधन भरने का काम किया. तिलक गेंद को बाउंड्री पार भेज रहे थे और हार्दिक पूरे जोश में उनका मनोबल बढ़ा रहे थे. हार्दिक जोश भरते गए और तिलक वर्मा गुजरात के गेंदबाजों के होश उड़ाते रहे. देखते ही देखते उन्होंने 45 गेंदों पर शतक ठोककर मुंबई इंडियंस का टोटल 199 रन तक पहुंचा दिया.

तिलक वर्मा का ऐतिहासिक शतक

अपना पहला आईपीएल शतक जड़कर तिलक वर्मा ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने के मामले में पूर्व खिलाड़ी सनथ जयसूर्या की बराबरी कर ली है. जयसूर्या ने आईपीएल के पहले संस्करण (2008) में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वानखेड़े मैदान पर 45 गेंदों पर शतक ठोका था.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे तेज शतक

45 - सनथ जयसूर्या बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2008
45 - तिलक वर्मा बनाम जीटी, अहमदाबाद, 2026
47 - कैमरून ग्रीन बनाम एसआरएच, वानखेड़े, 2023
49 - सूर्यकुमार यादव बनाम जीटी, वानखेड़े, 2023

यह भी पढ़ें: डेब्यू पर दोहरा शतक फिर रिटायर्ड आउट... तूफानी बल्लेबाज की हुई मुंबई इंडियंस में एंट्री, सबसे अनोखा रिकॉर्ड दर्ज

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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