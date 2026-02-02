5 चौके-छक्के... 158 की स्ट्राइक रेट से इतने रन, तिलक वर्मा ने दूर की 'गंभीर' टेंशन, वर्ल्ड कप में सीट कन्फर्म!

Tilak Varma: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया मैनेजमेंट की बड़ी टेंशन भी दूर हो गई है. स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा पूरी तरह से फिट होकर मैदान पर लौट चुके हैं. सोमवार (आज) को इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए तिलक ने USA के खिलाफ चल रहे वॉर्म-अप मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे और 158.33 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 24 गेंदों पर 38 रन बनाए. अपनी इस पारी में तिलक वर्मा ने 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए. 38 के स्कोर पर वो USA के तेज गेंदबाज शुभम रंजने की गेंद पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में विकेट कीपर को कैच दे बैठे.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले USA की टीम इंडिया-ए खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेल रही है. नवी मुंबई के डीवाई पाटील स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में भारतीय फैंस की नजर तिलक वर्मा पर टिकी थी. उन्होंने इस साल भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उनका चयन किया गया है.

तिलक वर्मा ने दूर की 'गंभीर' टेंशन

Add Zee News as a Preferred Source

चोट के कारण बाहर होने से पहले तिलक वर्मा शानदार फॉर्म में थे. पिछले साल पाकिस्तान को हराकर एशिया कप जिताने में उनका अहम किरदार रहा था. वो T20I क्रिकेट में टीम इंडिया के अहम कड़ी साबित हुए हैं. हालांकि, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले वो ग्रोइन इंजरी के चलते टीम से बाहर हो गए थे. रविवार को उन्हें बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की तरफ से अमेरिका के खिलाफ खेलने की अनुमति मिली थी. टी20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने दम दिखाते हुए 24 गेंदों पर 38 रन बनाए और फिटनेस टेस्ट भी पास किया.

टी20 वर्ल्ड कप में तिलक का खेलना तय!

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत 7 फरवरी को USA के खिलाफ मैच से करेगी. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मुकाबले में तिलक वर्मा का खेलना लगभग तय माना जा रहा है. वहीं, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में लगातार 5 पारियों में फेल होने के बाद संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है. अगर तिलक खेलते हैं तो अभिषेक शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी T20I में ईशान ने शानदार शतक जड़ा था.

ये भी पढ़ें: अमेरिका-नामीबिया में नहीं जान, इसलिए भारत से नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान? कहीं उल्टा ना पड़ जाए नकवी का प्लान