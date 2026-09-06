वैभव सूर्यवंशी को गुस्से पर करना होगा काबू... दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिलक वर्मा ने उकसाया तो हुए बेकाबू! VIDEO वायरल

Duleep Trophy 2026 Final: ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में East Zone के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर इस मैच पर है, क्योंकि इसमें कई बड़े सितारे खेल रहे हैं. जब ईस्ट जोन की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो फैंस की नजर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर थी. वैभव ने अच्छी शुरुआत करते हुए साउथ जोन के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया. वो टेस्ट मैच में वनडे के अंदाज से खेल रहे थे.
साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा को पता था कि अगर वैभव सूर्यवंशी को आउट नहीं किया तो पहले ही दिन मैच उनके हाथ से फिसल जाएगा. गेंदबाज बेअसर साबित हो रहे थे तो तिलक ने अपना दिमाग लगाया और वैभव को स्लेजिंग के जाल में फंसा लिया. एक ऐसा जाल, जिसमें ना फंसने के लिए 15 वर्षीय खिलाड़ी को काम करना होगा.
जब वैभव सूर्यवंशी बैटिंग कर रहे थे तो साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा उन्हें लगातार उकसा रहे थे. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि तिलक ने मजाक में ही सही, लेकिन वैभव को धक्का दिया. ईस्ट जोन के उपकप्तान भी उनसे बहस करने से पीछे नहीं हटे. दोनों के बीच स्लेजिंग लगातार जारी रही. हालांकि, आखिर में जीत तिलक वर्मा की हुई.
तिलक वर्मा ने डिफेंसिव फील्डिंग सेट की थी और सूर्यवंशी ने फील्ड का बखूबी इस्तेमाल करते हुए तेजी से 40 रन बनाए और अपनी शानदार फिफ्टी के करीब पहुंच गए. साउथ जोन को किसी जादुई पल की जरूरत थी और तिलक की बदौलत वह पल आ भी गया.
साउथ जोन के कप्तान ने अपने भारतीय टीम के साथी खिलाड़ी को उकसाने की कोशिश की. उन्होंने युवा खिलाड़ी को स्लेज किया और वैभव को गलत शॉट खेलने पर मजबूर कर दिया. स्टंप माइक पर तिलक को यह कहते हुए सुना गया, "क्या यार ये वाइस-कैप्टन?"
क्रिकेट के मैदान पर स्लेज करना बुरी बात नहीं है. हालांकि, उस स्लेजिंग के जाल में फंस जाना जरूर बुरा है. दलीप ट्रॉफी फाइनल की पहली पारी में यही देखने को मिला. वो शानदार तरीके से खेल रहे थे और साउथ जोन के गेंदबाज और कप्तान दबाव में थे. जब गेंदबाज उन्हें आउट करने में नाकाम हो रहे थे तो तिलक वर्मा ने उन्हें उकसाया. गुस्से में तिलक वर्मा गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा बैठे.
साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 37 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और एक छक्का जड़ा. वहीं उनके पार्टनर अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रनों की शानदार पारी खेली. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी हुई. वैभव सूर्यवंशी चामा वी मिलिंद की गेंद पर कैच आउट हो गए.