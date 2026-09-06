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वैभव सूर्यवंशी को गुस्से पर करना होगा काबू... दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिलक वर्मा ने उकसाया तो हुए बेकाबू! VIDEO वायरल

Duleep Trophy 2026 Final: साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने पहली पारी में 37 गेंदों का सामना करते हुए 44 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 5 चौके और एक छक्का जड़ा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 06, 2026, 04:03 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 04:03 PM IST
वैभव सूर्यवंशी को गुस्से पर करना होगा काबू... दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिलक वर्मा ने उकसाया तो हुए बेकाबू! VIDEO वायरल
Image Credit: वैभव सूर्यवंशी को गुस्से पर करना होगा काबू... (Screengrabs)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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