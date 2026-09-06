वैभव सूर्यवंशी को गुस्से पर करना होगा काबू... दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिलक वर्मा ने उकसाया तो हुए बेकाबू! VIDEO वायरल

Duleep Trophy 2026 Final: ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में East Zone के कप्तान ईशान किशन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर इस मैच पर है, क्योंकि इसमें कई बड़े सितारे खेल रहे हैं. जब ईस्ट जोन की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो फैंस की नजर 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी पर थी. वैभव ने अच्छी शुरुआत करते हुए साउथ जोन के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लिया. वो टेस्ट मैच में वनडे के अंदाज से खेल रहे थे.