आखिरी मिनटों पर मिली जीत... क्या बोले तिलक वर्मा? श्रीलंकाई कप्तान के हुए मुरीद

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम की सांसें आखिर तक अटकी थीं, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में ऐसी बाजी पलटी की जीत हाथ लगी. कप्तान तिलक वर्मा इस जीत से काफी खुश नजर आए, हालांकि उन्होंने श्रीलंका के कप्तान की जमकर तारीफ की. भारत ने 8 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. भारत ने स्कोरबोर्ड पर 277 रन टांगे थे जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम शुरू से ही हावी नजर आ रही थी.