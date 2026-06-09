आखिरी मिनटों पर मिली जीत... क्या बोले तिलक वर्मा? श्रीलंकाई कप्तान के हुए मुरीद

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम की सांसें आखिर तक अटकी थीं, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में ऐसी बाजी पलटी की जीत हाथ लगी. कप्तान तिलक वर्मा इस जीत से काफी खुश नजर आए, हालांकि उन्होंने श्रीलंका के कप्तान की जमकर तारीफ की. भारत ने 8 रन से मुकाबले को अपने नाम किया. भारत ने स्कोरबोर्ड पर 277 रन टांगे थे जिसके जवाब में श्रीलंका की टीम शुरू से ही हावी नजर आ रही थी.
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और 277 रन बोर्ड पर टांग दिए थे. कप्तान तिलक वर्मा ने 60 रन बनाए जबकि ऋतुराज गायकवाड़ ने शतकीय पारी खेली. श्रीलंका की शुरुआत में ऐसी जीत की नींव रखी थी कि मानों मुकाबला एकतरफा नजर आ रहा था, लेकिन 47वें ओवर में एक विकेट ने मुकाबले का रुख बदल दिया. श्रीलंकाई कप्तान 74 रन के स्कोर पर आउट हुए और जीत टीम इंडिया की झोली में आ गिरी.
मैच के बाद तिलक वर्मा ने कहा, "श्रीलंका के कप्तान साहन ने जिस तरह से बैटिंग की वो शानदार रहा. मुझे लगता है कि जब अंशुल ने यॉर्कर फेंकी और साहन आउट हुए, तो बड़ा विकेट था और वहीं से मैच का रुख बदल गया. खासकर हमारे सलामी गेंदबाजों अरशद और कंबोज ने पहले स्पेल में उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैच खत्म किया, वह देखने लायक था."
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दांबुला की पिच पर अक्सर मुकाबले लो स्कोरिंग देखने को मिलते हैं. बल्लेबाज इस मुकाबले में संघर्ष करते नजर आए. तिलक ने पिच को लेकर कहा, "पिच में अधिक बदलाव नहीं था, हमें लगा था कि दूसरी पारी में पिच धीमी हो जाएगी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ. मैंने टॉस के दौरान कहा था 270 रन अच्छा स्कोर था, लेकिन मुझे लगता है कि हम आगे प्लान करेंगे और देखेंगे कि अच्छी जगहों पर गेंदबाजी कैसे करें."