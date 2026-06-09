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आखिरी मिनटों पर मिली जीत... क्या बोले तिलक वर्मा? श्रीलंकाई कप्तान के हुए मुरीद

इंडिया ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम की सांसें आखिर तक अटकी थीं, लेकिन आखिरी कुछ मिनटों में ऐसी बाजी पलटी की जीत हाथ लगी. कप्तान तिलक वर्मा इस जीत से काफी खुश नजर आए, हालांकि उन्होंने श्रीलंका के कप्तान की जमकर तारीफ की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 09, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:56 PM IST
आखिरी मिनटों पर मिली जीत... क्या बोले तिलक वर्मा? श्रीलंकाई कप्तान के हुए मुरीद
Image Credit: IND A vs SL A

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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