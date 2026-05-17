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Hindi Newsक्रिकेटतिलक वर्मा की सीक्रेट लव स्टोरी आई सामने, क्या अल्लू अर्जुन की एक्ट्रेस को डेट कर रहा मुंबई इंडियंस का स्टार?

तिलक वर्मा की 'सीक्रेट लव स्टोरी' आई सामने, क्या अल्लू अर्जुन की एक्ट्रेस को डेट कर रहा मुंबई इंडियंस का स्टार?

Tilak Varma Sreeleela: मुंबई इंडियंस के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा और तेलुगु अभिनेत्री श्रीलीला के बीच डेटिंग की अफवाहों ने फिर जोर पकड़ लिया है. सूर्यकुमार यादव के एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर नई चर्चा छेड़ दी है. जानें क्या है पूरी सच्चाई.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 17, 2026, 06:56 PM IST
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तिलक वर्मा और श्रीलीला
तिलक वर्मा और श्रीलीला

Tilak Varma Sreeleela: मुंबई इंडियंस और भारतीय टीम के युवा क्रिकेटर तिलक वर्मा एक बार फिर तेलुगु अभिनेत्री श्रीलीला के साथ अपनी डेटिंग की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. तिलक ने आईपीएल 2026 में 12 मैचों में 326 रन बनाए हैं. उनके बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक निकले हैं. उनका औसत 33.60 और स्ट्राइक रेट 162.31 का रहा है. इन सबके बीच डेटिंग को लेकर भी अब तिलक की चर्चा हो रही है.

इसकी वजह सूर्यकुमार यादव का एक वायरल वीडियो है, जिसमें वे तिलक को "प्यार में" होने की बात कहकर चिढ़ाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में तिलक हेडफोन लगाकर होटल की लॉबी में चल रहे हैं और सूर्या पीछे से मजे ले रहे हैं. हालांकि, श्रीलीला के करीबी सूत्रों ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत बताया है.

कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला?

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इन अफवाहों की शुरुआत तब हुई जब श्रीलीला की मां डा. स्वर्णलता को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के मैच के दौरान स्टैंड्स में देखा गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने दोनों के बीच संबंध होने के कयास लगाने शुरू कर दिए. चर्चा तब और बढ़ गई जब यह दावा किया गया कि श्रीलीला की टीम के किसी सदस्य को 'तिलक' नाम की जर्सी पहने देखा गया था. इसके साथ ही प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके एक-दूसरे को अनफॉलो करने जैसी गतिविधियों पर भी गौर किया है.

ये भी पढ़ें: हार्दिक-मुंबई का 'तलाक' तय? इन 4 टीमों में छिड़ेगी 'जंग', 3 तो तुरंत बना देगी कप्तान

वायरल वीडियो ने आग में घी डालने का किया काम

ताजा हलचल सूर्यकुमार यादव के उस वीडियो से शुरू हुई जो रेडिट, इंस्टाग्राम और एक्स (X) पर ट्रेंड कर रहा है. हालांकि सूर्या ने सीधे तौर पर अभिनेत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस ने उनके "इन लव" वाले कमेंट को तुरंत श्रीलीला से जोड़ दिया. तिलक वर्मा की महिला प्रशंसकों के बीच भारी लोकप्रियता की वजह से यह खबर युवाओं के बीच तेजी से फैल गई है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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