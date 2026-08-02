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South Zone Squad for Duleep Trophy: जिम्बाब्वे दौरे के बाद तिलक वर्मा को मिली कप्तानी, करुण नायर और एन जगदीशन को भी जगह

South Zone Squad for Duleep Trophy: दलीप ट्रॉफी 2026 के लिए साउथ जोन की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है. इस टीम में तिलक वर्मा के अलावा करुण नायर, एन जगदीशन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को भी जगह दी गई है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 02, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 05:19 PM IST
South Zone Squad for Duleep Trophy: जिम्बाब्वे दौरे के बाद तिलक वर्मा को मिली कप्तानी, करुण नायर और एन जगदीशन को भी जगह
Image Credit: तिलक वर्मा, करुण नायर, एन जगदीशन.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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