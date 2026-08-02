South Zone Squad for Duleep Trophy: जिम्बाब्वे दौरे के बाद तिलक वर्मा को मिली कप्तानी, करुण नायर और एन जगदीशन को भी जगह

South Zone Squad for Duleep Trophy: भारत के टी20 अंतरराष्ट्रीय उपकप्तान तिलक वर्मा को जिम्बाब्वे दौरे के बाद बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. तिलक को आगामी दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन की 15 सदस्यीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. यह टूर्नामेंट 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में आयोजित किया जाएगा. आंध्र के बल्लेबाज रिकी भुई टीम के उप-कप्तान होंगे. आंध्र के अनुभवी लेवल 2 कोच एम एन विक्रम वर्मा को मुख्य कोच नियुक्त किया गया है. तिलक हाल ही में जिम्बाब्वे को 3-0 से हराने वाली भारतीय टी20 टीम का हिस्सा थे.
इस टीम के चयन के लिए बैठक आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) के सचिव सना सतीश बाबू द्वारा बुलाई गई थी. चयन पैनल की अध्यक्षता पूर्व आंध्र रणजी खिलाड़ी आरवी चंद्रमौली प्रसाद ने की. इस बैठक में तमिलनाडु, कर्नाटक, हैदराबाद, गोवा, पांडिचेरी और केरल जैसी सभी सात दक्षिणी राज्य इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद थे.
साउथ जोन की इस टीम में अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर के साथ-साथ कई उभरते सितारे शामिल हैं. इसमें कर्नाटक के रविचंद्रन स्मरण को जगह मिली है, जिन्होंने 2025/26 रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक 950 रन बनाए थे. उनके साथ ही हैदराबाद के होनहार खिलाड़ी के हिमातेजा को भी स्क्वॉड में शामिल किया गया है.
टीम में शेख रशीद को शामिल किया गया है, जो श्रीलंका 'ए' को 1-0 से हराने वाली भारत 'ए' टीम का हिस्सा थे. गोवा के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले दिल्ली के बल्लेबाज अभिनव तेजरान भी इस टीम का हिस्सा हैं. विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी तमिलनाडु के एन जगदीशन संभालेंगे, जिन्होंने हाल ही में भारत 'ए' के श्रीलंका दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया था. स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा बाएं हाथ के स्पिनर तनय त्यागराजन और लेग स्पिनर श्रेयस गोपाल के कंधों पर होगा. वहीं तेज गेंदबाजी विभाग को के साई तेजा, त्रिपुरणा विजय, विदवथ कावेरप्पा और एम डी निदीश मजबूती प्रदान करेंगे.
पिछले संस्करण के फाइनल में पहुंचने के कारण साउथ जोन को इस बार सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश मिला है. पिछले साल उन्हें फाइनल में सेंट्रल जोन से हार का सामना करना पड़ा था. साउथ जोन अपने अभियान की शुरुआत 30 अगस्त को बीसीसीआई CoE ग्राउंड 2 पर करेगा, जहां उनका मुकाबला दूसरे क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा.
एन तिलक वर्मा (कप्तान), रिकी भुई (उप-कप्तान), अभिनव तेजरान, शेख रशीद, के एम हिमातेजा, आर स्मरण, एन जगदीशन (विकेटकीपर), करुण नायर, तनय त्यागराजन, श्रेयस गोपाल, के साई तेजा, टी विजय, विदवथ कावेरप्पा, एच अमान खान और एम डी निदीश.