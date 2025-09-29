Advertisement
भारत का जांबाज योद्धा, आधी रात को पाकिस्तान पर कर दी घातक स्ट्राइक, बन गया नेशनल हीरो

India vs Pakistan Final: भारत के एक जांबाज योद्धा ने आधी रात को पाकिस्तान पर 'घातक स्ट्राइक' कर दी. टीम इंडिया के इस खूंखार बल्लेबाज की 'घातक स्ट्राइक' को पाकिस्तान जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा. भारत ने पहले जंग के मैदान पर पाकिस्तान को पीटा था और अब टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को बुरी तरह बेइज्जत किया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 29, 2025, 09:51 AM IST
भारत का जांबाज योद्धा, आधी रात को पाकिस्तान पर कर दी घातक स्ट्राइक, बन गया नेशनल हीरो

India vs Pakistan Final: भारत के एक जांबाज योद्धा ने आधी रात को पाकिस्तान पर 'घातक स्ट्राइक' कर दी. टीम इंडिया के इस खूंखार बल्लेबाज की 'घातक स्ट्राइक' को पाकिस्तान जिंदगीभर नहीं भूल पाएगा. भारत ने पहले जंग के मैदान पर पाकिस्तान को पीटा था और अब टीम इंडिया ने क्रिकेट के मैदान पर भी पाकिस्तान को बुरी तरह बेइज्जत किया है. टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 के रोमांचक फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया. भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में उधेड़ते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया. टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपने एक बल्लेबाज की वजह से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा पाई है, वरना भारत कब का यह मैच हार चुका होता.

आधी रात को पाकिस्तान पर कर दी घातक स्ट्राइक

एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में स्टार बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अकेले ही पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के करोड़ों फैंस को खुश होने का मौका दिया है. पूरा भारत पहलगाम आतंकी हमले और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के कारण गुस्से में उबल रहा था. भारतीय फैंस चाहते थे कि जैसे बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था, ठीक वैसे ही टीम इंडिया क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान को पटक कर दे मारे. पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज तिलक वर्मा ने ऐसा पासा पलटा कि अब हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.

भारत का जांबाज योद्धा

तिलक वर्मा करोड़ों भारतीय फैंस की आंखों के तारे बन चुके हैं. एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में रविवार को तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के जबड़े से जीत छीनते हुए भारत को चैंपियन बना दिया. पाकिस्तान की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन पर ढेर हो गई थी. भारत के सामने फाइनल मैच और एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ 147 रन का टारगेट था. क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी शुरुआत के दम पर भारत बड़ी आसानी से यह मैच जीत लेगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट. भारत ने 4 ओवर में 20 रन पर अपने 3 विकेट गंवाए दिए थे.

बन गया नेशनल हीरो

अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल पवेलियन लौट चुके थे. पाकिस्तानी गेंदबाज हावी होकर टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आंखें दिखा रहे थे. वहीं, दुबई स्टेडियम में मौजूद पाकिस्तानी फैंस भारत को चिढ़ाने के लिए 'प्लेन क्रैश' का इशारा कर रहे थे. जब भारतीय फैंस टीम इंडिया की जीत की उम्मीद छोड़ते जा रहे थे, तभी भारत के जांबाज योद्धा तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला. तिलक वर्मा अचानक भारत के लिए नेशनल हीरो बन गए. तिलक वर्मा ने नंबर-4 पर बैटिंग करते हुए 53 गेंदों पर 69 रनों की नाबाद पारी खेली थी. तिलक वर्मा ने 130.19 की स्ट्राइक रेट से रन कूटते हुए 4 छक्के और 3 चौके लगाए. तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर चौथे विकेट के लिए 57 रन जोड़े. संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हुए तो तिलक वर्मा ने फिर भी हार नहीं मानी. तिलक वर्मा ने इसके बाद विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे के साथ मिलकर पांचवें विकेट के लिए 60 रन जोड़ दिए.

तिलक वर्मा एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर खड़े रहे

4 ओवर में जहां भारत का स्कोर 20/3 था. वहां से तिलक वर्मा के दम पर भारत ने 19 ओवर में 150/5 तक का सफर तय किया, जो बेहद मुश्किल था. तिलक वर्मा अगर एक छोर पर अंगद की तरह पैर जमाकर क्रीज पर खड़े नहीं होते तो न तो पाकिस्तान से भारत का बदला पूरा हो पाता और न ही टीम इंडिया एशिया कप की ट्रॉफी पर 9वीं बार कब्जा कर पाती. पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई तिलक वर्मा की इस पारी को भारत के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे. तिलक वर्मा अचानक भारत के लिए नेशनल हीरो बन गए. तिलक वर्मा ने गरीबी से निकलकर टीम इंडिया में अपना नाम बनाया है. तिलक वर्मा के पिता पेशे से इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं. वह आर्थिक रूप से इतने कमजोर थे कि वह अपने बेटे के सपने का साकार नहीं कर सकते थे.

गरीबी से निकलकर टीम इंडिया में बनाया नाम

तिलक वर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके कोच सलाम बायश ने उन्हें कोचिंग के अलावा भोजन और जरूरत पड़ने पर अपने घर में रहने के लिए भी जगह दी थी. तिलक वर्मा के पिता नम्बूरी नागराजू अपने बेटे को क्रिकेट अकादमी भेजने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उनके कोच सलाम बायश ने उनके सभी खर्चों को वहन किया, जिसके दम पर आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तिलक वर्मा को इस मुकाम पर पहुंचाने का श्रेय उसके कोच सलाम बायश को जाता है. तिलक वर्मा भारत के लिए 4 वनडे और 32 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं. तिलक वर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 962 रन और वनडे में 68 रन बनाए हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

Tilak Varma

