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तिलक वर्मा बनाम वैभव सूर्यवंशी: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन से भिड़ेगा साउथ जोन, चेन्नई में होगा खिताबी मुकाबला

दिलीप ट्रॉफी 2026 के रोमांचक सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को हरा दिया. कप्तान तिलक वर्मा के नाबाद अर्धशतक और एमडी निधीश की घातक गेंदबाजी के दम पर साउथ जोन ने जीत हासिल की.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 02, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 08:46 PM IST
तिलक वर्मा बनाम वैभव सूर्यवंशी: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन से भिड़ेगा साउथ जोन, चेन्नई में होगा खिताबी मुकाबला
Image Credit: तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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