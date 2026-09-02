तिलक वर्मा बनाम वैभव सूर्यवंशी: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन से भिड़ेगा साउथ जोन, चेन्नई में होगा खिताबी मुकाबला

जगदीशन के आउट होने के बाद आर स्मरण मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर टीम के लिए मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नाबाद 79 रनों की साझेदारी की. तिलक ने अंशुल कंबोज और मुश्ताक के खिलाफ शानदार चौके जड़े, वहीं स्मरण ने भी आयुष बडोनी की पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी पर कड़े प्रहार किए. विकेट के लिए तरस रहे नॉर्थ जोन के गेंदबाजों को जब कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तब उन्होंने मजबूरी में आयुष दोसेजा और कमरान इकबाल जैसे पार्ट-टाइम स्पिनरों को गेंद सौंपी. तिलक वर्मा ने इसका पूरा फायदा उठाया और अंत में एक बेहतरीन चौका लगाकर साउथ जोन को शानदार जीत दिलाई. इस विजयी चौके के साथ ही तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया.