तिलक वर्मा बनाम वैभव सूर्यवंशी: दलीप ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन से भिड़ेगा साउथ जोन, चेन्नई में होगा खिताबी मुकाबला

Tilak Varma vs Vaibhav Sooryavanshi: बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 2 पर बुधवार को खेले गए मुकाबले में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हरा दिया. साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में शानदार शतक लगाने के बाद दूसरी पारी में भी बेहतरीन खेल दिखाया. उन्होंने नाबाद 51 रनों की मैच जिताऊ पारी खेलकर अपनी टीम को दिलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल का टिकट दिला दिया.
मैच के चौथे दिन नॉर्थ जोन की दूसरी पारी 297 रनों पर सिमट गई, जिसमें गेंदबाज एमडी निधीश ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट चटकाए. इसके बाद साउथ जोन को जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला. साउथ जोन ने इस लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल कर लिया. कप्तान तिलक वर्मा और आर स्मरण क्रीज पर नाबाद रहे और टीम को फाइनल में पहुंचाकर ही लौटे.
South Zone cruise into the final
They chase down 181 and beat North Zone by 7 wickets
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अब दिलीप ट्रॉफी के महामुकाबले में साउथ जोन का सामना ईस्ट जोन से होगा. यह खिताबी मुकाबला 6 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस फाइनल में साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा और ईस्ट जोन के उभरते हुए 15 वर्षीय युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी के बीच एक बेहद रोमांचक जंग देखने को मिल सकती है.
चौथे दिन नॉर्थ जोन ने अपनी पारी की शुरुआत 256/7 के स्कोर से की, तब उनके पास 139 रनों की बढ़त थी. इसके बाद अंशुल कंबोज और निशांत सिंधु ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए आठवें विकेट के लिए 60 रन जोड़े. इस महत्वपूर्ण साझेदारी को एमडी निधीश ने कंबोज को 36 रन पर बोल्ड करके तोड़ा. कंबोज के आउट होने के बाद नॉर्थ जोन के निचले क्रम के बल्लेबाज गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह ने 1-1 छक्का लगाकर तेजी से रन बनाने की कोशिश की. निधीश ने इन दोनों बल्लेबाजों को आउट कर मैच में अपने 5 विकेट पूरे किए. दूसरी तरफ निशांत सिंधु 35 रनों पर नाबाद रहे और नॉर्थ जोन की पूरी टीम 297 रनों पर ऑलआउट हो गई.
Five of the very best
Watch South Zone pacer MD Nidheesh's fantastic five-wicket haul against North Zone#DuleepTrophy | #SZvNZ pic.twitter.com/oWGN7U56G1
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181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ जोन की शुरुआत काफी मजबूत और सधी हुई रही. सलामी बल्लेबाज रिकी भुई और नारायण जगदीशन ने पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी की. रिकी भुई ने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और अपनी 53 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 42 रन बनाए, जिसके बाद उन्हें गुरनूर बरार ने आउट किया. पहला विकेट गिरने के तुरंत बाद ही साउथ जोन को दूसरा झटका भी लगा. बेहतरीन फॉर्म में चल रहे शेख रशीद मात्र 1 रन बनाकर आबिद मुश्ताक की गेंद पर बोल्ड हो गए. हालांकि, इसके बाद नारायण जगदीशन और कप्तान तिलक वर्मा ने मिलकर पारी को संभाला और लंच तक साउथ जोन का स्कोर 72/2 तक सुरक्षित पहुंचा दिया.
लंच के बाद भी तिलक और जगदीशन की जोड़ी ने साउथ जोन को मजबूत स्थिति में बनाए रखा और मैच पर पकड़ ढीली नहीं होने दी. आबिद मुश्ताक ने एक बार फिर नॉर्थ जोन की वापसी कराई. उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे नारायण जगदीशन को 43 रनों के निजी स्कोर पर स्टंप आउट करवा दिया, जिससे साउथ जोन का स्कोर 102/3 हो गया.
जगदीशन के आउट होने के बाद आर स्मरण मैदान पर आए और उन्होंने कप्तान तिलक वर्मा के साथ मिलकर टीम के लिए मोर्चा संभाला. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर नाबाद 79 रनों की साझेदारी की. तिलक ने अंशुल कंबोज और मुश्ताक के खिलाफ शानदार चौके जड़े, वहीं स्मरण ने भी आयुष बडोनी की पार्ट-टाइम स्पिन गेंदबाजी पर कड़े प्रहार किए. विकेट के लिए तरस रहे नॉर्थ जोन के गेंदबाजों को जब कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, तब उन्होंने मजबूरी में आयुष दोसेजा और कमरान इकबाल जैसे पार्ट-टाइम स्पिनरों को गेंद सौंपी. तिलक वर्मा ने इसका पूरा फायदा उठाया और अंत में एक बेहतरीन चौका लगाकर साउथ जोन को शानदार जीत दिलाई. इस विजयी चौके के साथ ही तिलक वर्मा ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया.