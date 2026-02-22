जो रोहित 17 सालों में नहीं कर पाए, वो तिलक वर्मा ने 2.5 साल में कर दिखाया, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड पर नजरें

Advertisement
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज (22 फरवरी) को महा भिड़ंत है. दोनों ही टीमों के लिए आज का मुकाबला बेहद अहम होने वाला है. आज का मैच जीतने वाली टीम को 2 प्वाइंट्स मिलेंगे, जो कि सेमीफाइनल की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा.तिलक वर्मा के पास आज बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ने का भी जबरदस्त मौका है. हालांकि, देखना दिलचस्प होगा कि आज उनका प्रदर्शन कैसा रहता है.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 22, 2026, 12:05 PM IST
Image credit- BCCI
तिलक का प्रोटियाज के खिलाफ रिकॉर्ड
तिलक वर्मा अपने तेज-तर्रार अंदाज में खेलने के लिए जाने जाते हैं. अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर तिलक ने काफी कम समय में खूब नाम कमा लिया है. उन्होंने बीते 2.5 सालों में टीम इंडिया के लिए जमकर रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में वह नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी हैं. अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ तिलक वर्मा ने 10 मैचों की 10 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 163.79 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट और 70.89 के बेहतरीन औसत से बल्लेबाजी करते हुए 496 रन बनाने का कारनामा किया है. इसमे 2 शतक शामिल है. वहीं, उनके करियर का सर्वोच्च स्कोर 120 रनों का रहा है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही आया है.

रोहित-विराट भी पीछे

भारत के पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने टी20 करियर में 18 मैचों की 17 पारियों में 130.89 के स्ट्राइक रेट से ओवरऑल 430 रन बनाए हैं. इसमें उनका बेस्ट स्कोर 106 रनों का रहा है. उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 शतक और 2 फिफ्टी लगाई है. वहीं, अगर विराट कोहली की बात करें तो किंग कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 14 मैचों की 13 पारियों में 140.22 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 394 रन बनाए हैं. इसमें उनका बेस्ट स्कोर 76 रनों का रहा है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन

गौरतलब है टी20 इंटरनेशनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड जोस बटलर के नाम पर है. बटलर ने सबसे ज्यादा 606 रन बनाए हैं. इसके बाद पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम है. बाबर ने ओवरऑल 526 रन बनाए हैं. तीसरे पायदान पर इस मामले में 501 रन बनाने का कारनामा किया है. तिलक वर्मा का नाम चौथे स्थान पर है. उन्होंने ओवरऑल 496 रन बनाए हैं. इस लिस्ट में आखिरी पायदान पर डेविड वॉर्नर का नाम है. वॉर्नर ने टी20I में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 471 रन ठोके हैं.

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

