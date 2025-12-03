Advertisement
VIDEO: बिना खेले छा गए तिलक वर्मा... सुपरमैन बनकर किया करिश्मा, बल्लेबाज भी हैरान

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे तराजू पर रखा नजर आया. भारत की तरफ से बैटिंग में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों के चर्चे चरम पर देखने को मिले. लेकिन युवा तिलक वर्मा बिना खेले ही छा गए. प्लेइंग-XI से बाहर होकर भी तिलक ने अपनी फील्डिंग से ही महफिल लूट ली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:46 PM IST
Tilak Varma
Tilak Varma

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे तराजू पर रखा नजर आया. भारत की तरफ से बैटिंग में विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ के शतकों के चर्चे चरम पर देखने को मिले. लेकिन युवा तिलक वर्मा बिना खेले ही छा गए. प्लेइंग-XI से बाहर होकर भी तिलक ने अपनी फील्डिंग से ही महफिल लूट ली. तिलक की फील्डिंग को जब स्लो मोशन में देखें तो विश्वास करना भी मुश्किल होगा. उन्होंने अपनी चीते जैसी फुर्ती से 5 रन बचाए और छा गए.

कैसे मैदान पर आए तिलक?

तिलक वर्मा एक वैकल्पिक फील्डर के तौर पर बाउंड्री पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने शानदार नमूना पेश किया. प्लेइंग-XI से बाहर होकर भी तिलक वर्मा सोशल मीडिया पर छा गए. पारी के 15वें ओवर में एडेन मारक्रम ने कुलदीप यादव को रिमांड पर लिया. उन्होंने एक दमदार शॉट खेला और तिलक ने बिना सोचे-समझे छलांग मार दी. उन्होंने सुपरमैन अंदाज में गेंद लपकी और खुद बाउंड्री लाइन के अंदर जा गिरे, लेकिन हवा में ही उन्होंने गेंद को मैदान के अंदर फेंककर 5 रन बचा लिए थे. उनकी फील्डिंग की खूब तारीख देखने को मिली.

भारत ने खड़ा किया रनों का पहाड़

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं थी क्योंकि रोहित और जायसवाल सस्ते में आउट हो गए. लेकिन विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने खूंटा गाड़ा और लंबी पार्टनरशिप की. कोहली ने 102 जबकि गायकवाड़ ने 105 रन की पारी खेली. केएल राहुल ने अर्धशतक ठोक स्कोर में चार चांद लगा दिए. इन पारियों के दम पर टीम इंडिया ने बोर्ड पर 358 रन टांग दिए. लेकिन जवाब में अफ्रीका ने भी सांसें अटका दी. 

ये भी पढे़ं.. VIDEO: अगले मैच में शतक या 2027 वर्ल्ड कप.. रोहित की टूटी पलक से मन्नत, पंत का टोटका हो जाएगा सच?

मारक्रम ने बिगाड़ा खेल

साउथ अफ्रीका के एडेन मारक्रम ने खेल बिगाड़ दिया. उन्होंने शानदार शतकीय पारी खेली. 98 गेंद में 110 रन ठोककर टीम को जोरदार शुरुआत दी. कप्तान बावुमा ने 46 रन बनाए, ब्रीट्जके और ब्रेविस की फिफ्टी ने भी भारत की सांसें अटका दीं. अफ्रीकी ने मैच जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. हालांकि, कुलदीप-अर्शदीप ने बड़े ब्रेक थ्रू दिलाकर मैच में जान बनाए रखी. 

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा.

Tilak Varma

