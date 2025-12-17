ICC रैंकिंग में तिलक वर्मा ने लगाई लंबी छलांग, फरहान और बटलर टॉप 5 के बाहर, अभिषेक का जलवा बरकरार

भारत के विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में जबरदस्त पचासा ठोकने का काम किया है. उनकी दमदार पारी की बावजूद भी टीम इंडिया मुकाबला बुरी तरह से हार गई थी. तिलक वर्मा को आईसीसी टी20 रैंकिंग में काफी फायदा देखने मिला है.
Trending Photos
भारत के विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में जबरदस्त पचासा ठोकने का काम किया है. उनकी दमदार पारी की बावजूद भी टीम इंडिया मुकाबला बुरी तरह से हार गई थी, लेकिन तिलक वर्मा को उनकी बेहतरीन पारी का इनाम मिला. उन्होंने तीसरे मैच में नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई और उनकी इस पारी की बदौलत उन्हें आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है. उनके साथ ही और भी कई खिलाड़ियों की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन अभिषेक शर्मा अपनी पोजीशन पर बरकरार हैं.
तिलक को फायदा
तिलक वर्मा ने अपनी दमदार पारियों की बदौलत साहिबजादा फरहान और जोस बटलर को पीछे छोड़ दिया है. तिलक ने धर्मशाला में 62 रनों की पारी खेली और अगले मैचों में 26 रन बनाए. यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें आईसीसी रैंकिंग में फायदा मिला है. जनवरी में तिलक अपनी बल्लेबाजी के दम पर वह नंबर 2 स्पॉट पर पहुंच गए थे. वह उनके करियर की बेस्ट रैंकिंग थी.
अभिषेक का जलवा कायम
अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम के लिए पिछले कुछ महीनों से बेहद शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने साल भर के भीतर ही जमकर छक्के और चौकों की बारिश की है. अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत अभिषेक काफी समय से टी20 इंटरनेशनल के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं. अभिषेक आते ही पारी की शुरुआत से लंबे-लंबे छक्के और चौके जड़ने लग जाते हैं. साथ ही पूरे क्रिकेट जगत में टी20 में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा है.उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता है. वह 193.56 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए तेजी से रन बनाते हैं.
तिलक का टी20 करियर
तिलक वर्मा ने अपने टी20 करियर की शुरुआत साल 2023 में की थी. उन्होंने अपने अभी तक के करियर के दौरान खेले 39 मैचों की 36 पारियों में 48.90 की औसत से 1110 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 142.90 का रहा है. अपने छोटे से करियर के दौरान उन्होंने 2 शतक और 5 अर्धशतक जड़ने का कारनामा किया है. उनके करियर का उच्चतम स्कोर 120 रनों का रहा है.
ये भी पढ़ें: स्मिथ की जगह ख्वाजा टीम में..., कैरी के शतक से बैकफुट पर ऑस्ट्रेलिया, कौन मारेगा बाजी?