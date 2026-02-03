Advertisement
trendingNow13096094
Hindi Newsक्रिकेटविश्व कप से पहले फिट हुआ ये तूफानी बल्लेबाज, बढ़ गई संजू सैमसन की मुश्किलें, क्या बना पाएंगे प्लेइंग 11 में जगह?

विश्व कप से पहले फिट हुआ ये तूफानी बल्लेबाज, बढ़ गई संजू सैमसन की मुश्किलें, क्या बना पाएंगे प्लेइंग 11 में जगह?

टी20 विश्व कप शुरु होने में अब बस 4 दिनों का समय शेष रह गया है. भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही थी. टीम इंडिया मौजूदा समय में क्रिकेट जगत की नंबर 1 है. टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन का फॉर्म सबसे बड़ी टेंशन बन गया था. हालांकि, इसी बीच चोट के कारण पूरी टी20 सीरीज से बाहर रहने वाले बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा की फिटनेस पर अपडेट आया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sanju Samson
Sanju Samson

टी20 विश्व कप शुरु होने में अब बस 4 दिनों का समय शेष रह गया है. भारतीय टीम ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की सीरीज 4-1 से अपने नाम करने में कामयाब रही थी.टीम इंडिया मौजूदा समय में क्रिकेट जगत की नंबर 1 है. वहीं, डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है.भारतीय टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक सब बेहद शानदार रही.टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन का फॉर्म सबसे बड़ी टेंशन बन गया था. हालांकि, इसी बीच चोट के कारण पूरी टी20 सीरीज से बाहर रहने वाले बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज तिलक वर्मा की फिटनेस पर अपडेट आया है. वह विश्व कप से पहले पूरी तरह से फिट हो गए हैं. उन्होंने विश्व कप से पहले सारे फिटनेस टेस्ट तो पास ही किए साथ ही वॉर्म अप मैच में भी हाथ आजमाते हुए बेहतर फुटवर्क दिखाया. तिलक के फिट होने से कोच गंभीर से लेकर कप्तान सूर्या ने राहत की सांस ली होगी.

चोट से थे परेशान
गौरतलब है कि तिलक वर्मा पेट के निचले हिस्से में सर्जरी हुई थी. जिस कारण वह न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज से भी बाहर थे और 1 भी मुकाबले में शिरकत नहीं कर पाए थे. उसके बाद उन्होंने प्रतिस्पर्धा क्रिकेट में वापसी करते हुए मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए सभी मानकों पर खरे उतरने का काम किया है. उन्होंने युवा खिलाड़ियों से लबरेज भारतीय टीम की ओर से खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी करते हुए अमेरिका के खिलाफ वॉर्म अप मैच में 38 रनों की पारी खेली.  बेंगलुरु में तिलक 3 हफ्ते से बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैब प्रोग्राम में जुटे थे. 

मैनेजमेंट को राहत की सांस
तिलक वर्मा का फिट होना से भारतीय मैनैजमेंट ने राहत भरी सांस ली होगी. तिलक ने बीते साल भर में बेहद शानदार बल्लेबाजी की है और वह किसी मैच विनर से कम नहीं. मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम के लिए हमेशा से ही 1 कमजोर कड़ी रही है. ऐसे में तिलक के होने से भारतीय टीम की बल्लेबाजी को और मजबूती मिलेगी.उन्होंने टीम इंडिया के लिए कई मौकों पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है. एशिया कप के फाइनल मुकाबले में उनकी अर्धशतकीय पारी कौन ही भूल पाएगा. वर्मा ने अपनी दमदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम को मैच जिताने का काम किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

संजू की बढ़ी मुश्किलें
संजू सैमसन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की सीरीज में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन किया था. पूरी सीरीज के दौरान वह बतौर सलामी बल्लेबाज खेलने उतरे थे. हालांकि, उन्होंने 1 भी बड़ी पारी नहीं खेली. वहीं, उनकी जगह टीम में लंबे समय बाद वापसी करने वाले ईशान किशन ने ताबड़तोड़ पारियां खेली. खासकर आखिरी मुकाबले में अपने करियर का पहला शतक भी ठोकने का भी काम किया. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किशन को आगामी विश्व कप में अभिषेक शर्मा के साथ बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में भेजा जा सकता है. बहरहाल, तिलक वर्मा के फिट होने के बाद संजू का प्लेइंग 11 में होना अपने आप में काफी चैलेंजिंग नजर आ रहा है. देखना दिलचस्प होगा कप्तान सूर्या उन्हें आगामी विश्व कप में मौका देते हैं या नहीं.

ये भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले श्रीलंका का बड़ा बदलाव, दिग्गज खिलाड़ी को दिखाया बाहर का रास्ता, इस प्लेयर को जगह

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Tilak VermaSanju Samson

Trending news

मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
India-US trade deal
मोगैम्बो खुश है... भारत-US डील पर जयराम बोले- PM मोदी ने ट्रंप से मान ली है हार
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे सीडीएस बनने वाले थे लेकिन... रक्षा विशेषज्ञ ने किताब में जोड़ा नया एंगल
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
manoj mukund naravane book controversy
जनरल नरवणे ने जो लिखा, वो छपा क्यों नहीं? राहुल के दावे पर मचे बवाल के पीछे की कहानी
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
Maharashtra crime
बेटी या टिकट? चुनावी नियम ने बाप को बनाया दरिंदा, मासूम का कत्ल कर बन गया ‘दावेदार’
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
india-us
18% टैरिफ से एशिया में बड़ा उलटफेर! भारत बना टॉप, पाकिस्तान-चीन-बांग्लादेश पीछे
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
West Bengal
ममता राज में 'भगवा' सेफ नहीं!, TMC समर्थकों पर लगा साधू-संतों की पिटाई का आरोप, फिर
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
bangladesh
TAX के 6 अरब रु से मौज काटेंगे बांग्लादेश के मंत्री, 71 लग्जरी फ्लैट बनाने की मंजूरी
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
DNA
क्या है लोकसभा का नियम 349 और 353, जिसका हवाला देकर राहुल को रोकते रहे स्पीकर?
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
russia oil
क्या रूस से तेल नहीं लेगा भारत! फायदा या नुकसान? ट्रंप ने टैरिफ घटाकर किया बड़ा दावा
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या
Maharashtra Panchayati Raj Elections 2026
सरपंच बनने में आड़े आ रहा था 2 बच्चों वाला रूल, बाप ने एक बेटी को मार डाला; फिर क्या