VIDEO: ट्रॉफी के साथ सिगार... बेंगलुरू की जीत पर टिम डेविड का 'रॉयल' वीडियो वायरल, साल्ट के पोस्ट से मची खलबली

IPL 2026: आईपीएल 2026 फाइनल में आरसीबी ने खिताबी जीत दर्ज की. गुजरात को टीम ने 5 विकेट से मात देकर अपना लगातार दूसरा खिताब जीता. अब फाइनल के 2 दिन बीतने के बाद टिम डेविड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खलबली मचा रहा है. वह सरेआम मैदान में सिगार जलाते दिख रहे हैं. फैंस कन्फ्यूज हैं कि यह AI है या रियल, लेकिन अब फिल साल्ट के एक सोशल मीडिया पोस्ट से इस वीडियो पर भी ठप्पा लग चुका है. साल्ट के पोस्ट के बाद से सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है.

फिल साल्ट ने की ये पोस्ट

वायरल वीडियो में फिल साल्ट मैदान में सिगार पीते नजर आ रहे हैं. उनके चारों ओर कुछ प्लेयर्स भी मौजूद हैं. लेकिन AI समझकर आधे यूजर्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया. लेकिन फिल साल्ट की इंस्टाग्राम पोस्ट ने इस मुद्दे को हवा दे दी है. साल्ट और डेविड साथ में ट्रॉफी लिए बैठे हैं, इस फोटो में डेविड मुंह में सिगार दबाए हुए हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'इ साला कप नाम दू'.

पहले ही लगा जुर्माना

मैदान पर किसी IPL खिलाड़ी का धूम्रपान करना एक बहुत ही अनोखी घटना है, हालांकि इस सीज़न की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप (vape) करते हुए वीडियो में देखा गया था. डेविड पर पहले ही अगले सीजन में एक मैच से बैन लग चुका है. IPL ने अपने एक बयान में कहा, "रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बल्लेबाज टिम डेविड पर IPL की आचार संहिता (खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों के लिए) के लेवल 1 का उल्लंघन करने के लिए उनकी मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. साथ ही, उनके खाते में दो डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ दिए गए हैं."

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डेविड को IPL के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.9 का उल्लंघन करते हुए पाया गया, "मैच के दौरान किसी खिलाड़ी, टीम अधिकारी, अंपायर, मैच रेफरी या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति पर अनुचित और/या खतरनाक तरीके से गेंद (क्रिकेट के किसी अन्य उपकरण, जैसे पानी की बोतल) फेंकने" से संबंधित है. डेविड ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ द्वारा लगाए गए दंड को मान लिया. उन्हें मैदान पर मौजूद अंपायर नितिन मेनन की ओर "आक्रामक" तरीके से आइस बैग फेंकने का दोषी पाया गया था.