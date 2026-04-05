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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 : बोल्ड मारकर दिखाई आंख, टिम डेविड ने मिनटों में चुकता कर दिया हिसाब, फिर जो हुआ....

IPL 2026 : बोल्ड मारकर दिखाई आंख, टिम डेविड ने मिनटों में चुकता कर दिया हिसाब, फिर जो हुआ....

IPL 2026: आरसीबी और चेन्नई के बीच खेले गए मुकाबले में RCB के बल्लेबाज सीएसके के बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े. पड्डिकल से लेकर पाटीदार और फिर आखिर में टिम डेविड ने अपने बल्ले से धूम मचा कर रख दी. हालांकि, इसी पारी के दौरान 18वें ओवर मे कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Apr 05, 2026, 11:32 PM IST
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Image credit- IPL
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IPL 2026: इंडियन प्रीमीयर लीग का 11वां मुकाबला चेन्नई सुपरकिंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी के बल्लेबाजों ने चिन्नस्वामी में ऐसी धूम मचाई की सारा जमाना देखता रह गया. पारी की शुरुआत करने आए विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने बेहतरीन शुरुआत दी. हालांकि, कोहली जल्दी आउट हो गए लेकिन, फिर उनके बाद बल्लेबाजी करने वाले आरसीबी के हर खिलाड़ियों ने चेन्नई के गेंदबाजों को चुन-चुन कर मारना शुरु किया. फिर क्या देवदत्त पड्डिकल क्या कप्तान रजत पाटीदार और आखिर में टिम डेविड नाम का ऐसा तूफान आया कि सीएसके के गेंदबाजों के पसीने छूट गए. इस पारी के 18वें ओवर के दौरान अंशुल कम्बोज और टिम डेविड के बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और अब ये वाकया इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन चुका है.

दिखाई आंख तो जड़ा छक्का

गौलतलब है कि पहली पारी के दौरान 18वें ओवर में अंशुल कम्बोज ने उन्हें क्लीन बोल्ड मारा और बुरी तरह से उन्हें घूरते हुए करीब गए. इसके बाद मामला तब बदला जब टिम डेविड के आपत्ति जताने पर अंपायर ने फेयर डिलिवरी चेक की और फिर कहानी  में आया बड़ा ट्विस्ट और वह गेंद नो बॉल निकली. फिर उस गेंद पर डेविड ने सामने लंबा छक्का जड़कर अपना हिसाब पल भर में चुकता कर लिया और ये मामला पूरे इंटरनेट पर अब चर्चा का विषय बन गया.

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टूर्नामेंट में सबसे लंबा छक्का

टीम डेविड  ने आज के मुकाबले में महज 25 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के लगाए. इस दौरान डेविड का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 300 के आसपास का रहा.  डेविड ने 8वां छक्का 105 मीटर का लगाया था, जो कि इस पारी का ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का रहा. उनके इस छक्के ने सभी के होश उड़ा दिए और यह सिक्स चिन्नास्वामी के बाहर जा गिरा.

घर में बनाए 250 रन

आरसीबी के बल्लेबाज आज शुरुआत से ही एक अलग अंदाज में नजर आ रहे थे. विराट कोहली के जल्दी आउट होने के बाद फिल सॉल्ट और फिर देवदत्त पड्डिकल का अर्धशतक और फिर कप्तान रजत पाटीदार ने भी 48 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. लेकिन, डेविड की तूफानी पारी का कोई जवाब नहीं था. उन्होंने 25 गेंदों में 70 रन ठोक दिए और टीम का स्कोर पहली बार इस सीजन में 250 के पार पहुंचा दिया.

ये भी पढ़ें : Superman पंत ने मचाई सनसनी , शानदार कैच लपक लिविंगस्टन को भेजा पवेलियन, मैच में SRH का दबदबा

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Abhay Tiwari

अभय तिवारी भारत के राजनैतिक इतिहास से खास संबंध रखने वाले अमेठी जिले से ताल्लुक रखते हैं. साल 2025 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के पहले से ही बतौर ट्रेनी सब एडिटर Zee News के साथ जुड़ गए थे. ट...और पढ़ें

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