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Hindi Newsक्रिकेटआसमान की तरफ ताकते रहे फैंस, टिम डेविड ने मचाई तबाही, CSK की धज्जियां उड़ाते हुए जड़े इतने छक्के

आसमान की तरफ ताकते रहे फैंस, टिम डेविड ने मचाई तबाही, CSK की धज्जियां उड़ाते हुए जड़े इतने छक्के

Tim David: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. जितनी देर तक वो खेले गेंद सिर्फ हवा में दिखाई दे रही थी. 280.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए टिम डेविड ने 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर सनसनी मचा दी. इस दौरान आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज ने 8 आसमानी छक्के जड़े, जिसमें से एक सिक्स तो स्टेडियम पार चला गया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:09 PM IST
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आसमान की तरफ ताकते रहे फैंस, टिम डेविड ने मचाई तबाही, CSK की धज्जियां उड़ाते हुए जड़े इतने छक्के

Tim David: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज टिम डेविड ने आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों को बर्बाद कर दिया. जितनी देर तक वो खेले गेंद सिर्फ हवा में दिखाई दे रही थी. 280.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए टिम डेविड ने 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेलकर सनसनी मचा दी. इस दौरान आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज ने 8 आसमानी छक्के जड़े, जिसमें से एक सिक्स तो स्टेडियम पार चला गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 251 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है.

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. शुरुआती तीन ओवरों में तो ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन उसके बाद रनों की सुनामी देखने को मिली. कोहली, सॉल्ट, पडिक्कल और पाटीदार सब ने आक्रामक बैटिंग की, लेकिन महफिल तो टिम डेविड ने लूटी. उनके आगे CSK के गेंदबाज रहम की भीख मांगते दिखे, लेकिन डेविड आज रुकने के मूड में नहीं थे. 280.00 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए उन्होंने 25 गेंदों पर 70 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और RCB का स्कोर 250 रन तक पहुंचा दिया.

CSK के खिलाफ पहली बार बने इतने रन

टिम डेविड की तबाही के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने वो कारनामा किया जो आईपीएल के 18 सालों के इतिहास में किसी टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ नहीं किया था. RCB पहली टीम बन गई है जिसने CSK के खिलाफ 250 रनों का पहाड़ खड़ा किया है.

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पडिक्कल-पाटीदार ने भी मचाया गदर

8 छक्के और 20 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेलकर भले ही पूरी महफिल लूट ली, लेकिन CSK के गेंदबाजों की कुटाई करने में देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी. नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे पडिक्कल ने लगातार दूसरी फिफ्टी जड़ी. उन्होंने 29 गेंदों पर 50 रनों का योगदान दिया . कप्तान रजत पाटीदार ने भी 252.63 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 19 गेंदों पर 48 रन बनाए और टिम डेविड के साथ मिलकर 35 गेंदों पर 99 रनों की नाबाद पार्टनरशिप की.

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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