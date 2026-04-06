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Hindi Newsक्रिकेटआंख दिखा रहा था CSK का गेंदबाज, टिम डेविड ने मिलाया हाथ, तबाही के बीच इस अदा से दिल लूट ले गया; VIDEO वायरल

आंख दिखा रहा था CSK का गेंदबाज, टिम डेविड ने मिलाया हाथ, 'तबाही' के बीच इस अदा से दिल लूट ले गया; VIDEO वायरल

Tim David Reaction To Anshul Kamboj: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में RCB के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड ने ना सिर्फ बल्ले से तबाही मचाई, बल्कि अपने अनोखे अंदाज से भी फैंस का दिल जीत लिया. चेन्नई के गेंदबाज अंशुल कंबोज उन्हें आंख दिखा रहे थे, लेकिन डेविड ने उनसे हाथ मिला लिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 04:52 PM IST
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आंख दिखा रहा था CSK का गेंदबाज, टिम डेविड ने मिलाया हाथ (PHOTO- Screengrabs/X)
आंख दिखा रहा था CSK का गेंदबाज, टिम डेविड ने मिलाया हाथ (PHOTO- Screengrabs/X)

Tim David Reaction To Anshul Kamboj: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि अपने अंदाज से भी फैंस को दीवाना बना दिया. रविवार (05 अप्रैल) को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कंगारू बल्लेबाज ने 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली. जब वो 28 के स्कोर पर थे तब मैदान पर एक दिलचस्प ड्रामा देखने को मिला. 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर CSK के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने डेविड को क्लीन बोल्ड कर दिया. विकेट लेने के बाद वो आपा खो बैठे और टीम डेविड को गुस्से में आंख दिखाने लगे. इस गर्मजोशी वाले जश्न पर कोई और बल्लेबाज होता तो शायद गेंदबाज से भिड़ जाता, लेकिन टिम डेविड ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया.

टिम डेविड जिस गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे, वो वाकई में कमाल की गेंद थी. यही वजह थी कि अंशुल कंबोज उन्हें तेवर दिखा रहे थे, लेकिन उनके पास से गुजरते हुए RCB के बल्लेबाज ने गेंद की सराहना करते हुए हाथ मिला लिया. जी हां, जिस गेंदबाज ने उन्हें आंख दिखाई, टिम डेविड ने उससे हाथ मिला लिया. उनका ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

बल्ले से तांडव, फिर अदा से जीता दिल

गर्मजोशी से जश्न मना रहे अंशुल कंबोज को जिस तरीके से टिम डेविड ने सराहना की और हाथ मिलाया, वो देखकर फैंस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने कहा कि डेविड के लिए इज्जत और बढ़ गई है.

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चिन्नास्वामी में दिखा सिनेमा

अंशुल कंबोज की इस गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर टिम डेविड ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का माहौल बदल गया. अंशुल कंबोज काफी दबाव में आ गए क्योंकि उन्होंने डेविड को आउट कर उन्हें आंखें दिखाई थी. अगली गेंद फ्री हिट थी और टीम डेविड ने उसे फैंस के बीच भेज दिया. जीवनदान मिलने के बाद वो और घातक हो गए और 19वें ओवर में जेमी ओवरटन की धज्जियां उड़ाते हुए उस ओवर में 30 रन मारे जिसमें 4 छक्के शामिल थे. 8 छक्के और 3 चौके की मदद से उन्होंने 25 गेंदों पर 70 रनों की अद्भुत पारी खेली.

(यह भी पढ़ें: IPL 2026 में मुंबई इंडियंस से 2 बार लेकिन RCB के खिलाफ सिर्फ एक मैच क्यों खेलेगी CSK? ये है बड़ी वजह)

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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