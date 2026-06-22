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VIDEO: लौट आया धोनी-युवराज सिंह का जमाना! ऑस्ट्रेलिया ने बीच स्टेडियम में मचाया गदर

Australia vs Bangladesh T20I: ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को टी20 सीरीज में 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप किया. टिम डेविड और मैथ्यू रेनशॉ ने मैदान पर बाइक चलाकर जीत का अनोखा जश्न मनाया, जिसने फैंस को एमएस धोनी और युवराज सिंह के पलों की याद दिला दी.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 22, 2026, 10:18 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:18 PM IST
VIDEO: लौट आया धोनी-युवराज सिंह का जमाना! ऑस्ट्रेलिया ने बीच स्टेडियम में मचाया गदर
Image Credit: धोनी और युवराज की तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बाइक पर जश्न मनाया.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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