Australia vs Bangladesh T20I: बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक जीत के बाद ऑलराउंडर टिम डेविड अपने अनोखे जश्न के कारण चर्चा में आ गए. मैच समाप्त होने के बाद डेविड शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक चमकीली बाइक चलाते नजर आए. उनके साथ टीम के साथी मैथ्यू रेनशॉ पीछे की सीट पर बैठे थे और दोनों ने मैदान का चक्कर लगाया. उनके बाइक चलाने के वीडियो ने दुनिया भर के क्रिकेट फैंस का ध्यान खींचा.
मैदान पर जीत के इस जश्न में नाथन एलिस भी मोटरसाइकिल के साथ शामिल हुए. ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों की इस 'बाइक परेड' ने दिग्गज क्रिकेटर एमएस धोनी और युवराज सिंह की यादें ताजा कर दीं, जो अपने खेल के दिनों में अक्सर जीत के बाद इसी अंदाज में मैदान का चक्कर लगाते थे. फैंस ने सोशल मीडिया पर धोनी और युवराज को काफी याद किया.
सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज कर 3-0 से सीरीज अपने नाम की. महज 110 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान मिचेल मार्श ने मात्र 28 गेंदों में 60 रनों की आक्रामक पारी खेली. उनकी इस विस्फोटक पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने केवल 11 ओवरों में ही लक्ष्य हासिल कर लिया. जोश इंग्लिस ने 17 रन बनाए, जबकि टिम डेविड ने दो छक्कों के साथ मैच खत्म किया.
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— FanCode (@FanCode) June 22, 2026
ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. स्पेंसर जॉनसन ने रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 6 रन देकर 2 विकेट लिए, जो ऑस्ट्रेलियाई पुरुष टी20 इतिहास का सबसे किफायती स्पेल है. उनके अलावा नाथन एलिस और एडम जैम्पा ने भी दो-दो विकेट चटकाकर बांग्लादेशी बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी.
मेजबान टीम के लिए कप्तान तौहीद हृदोय एकमात्र योद्धा साबित हुए, जिन्होंने नाबाद 61 रनों की पारी खेली. उनके अलावा केवल रिशाद हुसैन (16 रन) ही दहाई का आंकड़ा छू सके. हृदोय ने मैच के बाद कहा कि विकेट अच्छा था लेकिन टीम अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाई. उन्होंने माना कि अगर उन्हें अच्छी साझेदारियां मिलतीं, तो स्कोर 170-180 तक जा सकता था. टी20 सीरीज में भले ही ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया हो, लेकिन इससे पहले हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था.