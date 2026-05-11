टिम डेविड को अश्लील इशारा करना पड़ा भारी, BCCI ने दी बड़ी सजा, बैन हुए या लगा जुर्माना?

Tim David Fined: आरसीबी के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद अश्लील इशारा करने के लिए तगड़ा जुर्माना ठोका गया है. रविवार (10 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, लेकिन खुशियों के बीच टिम डेविड ने शर्मनाक हरकत की, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.
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Tim David Fined: आरसीबी के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद अश्लील इशारा करने के लिए तगड़ा जुर्माना ठोका गया है. रविवार (10 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, लेकिन खुशियों के बीच टिम डेविड ने शर्मनाक हरकत की, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. आरसीबी की जीत के बाद उन्होंने उंगली दिखाते हुए अश्लील इशारा किया था. फैंस का मानना है कि उन्होंने ये इशारा मुंबई इंडियंस की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर किया. बता दें कि टिम डेविड पहले मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.
क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर में एमआई के खिलाफ आरसीबी की जीत के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए टिम डेविड पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए हैं. यह अपराध "अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक इशारे का इस्तेमाल" करने से संबंधित है.
— Middle Stump Cricket (@MiddleCricket) May 11, 2026
मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में टिम डेविड बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप हुए. वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. आरसीबी की जीत में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार का अहम योगदान रहा. भुवी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का विकेट शामिल है. उनके इस प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने मुंबई को 166 रनों पर रोक लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 39 रन पर कोहली, पडिक्कल और पाटीदार के प्रमुख विकेट खो दिए थे. क्रुणाल पांड्या ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और संकटमोचक बने. उन्होंने 73 रनों की कीमती पारी खेली. आखिरी में भुवनेश्वर कुमार ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई. इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच गई है.