Advertisement
trendingNow13213395
Hindi Newsक्रिकेटटिम डेविड को अश्लील इशारा करना पड़ा भारी, BCCI ने दी बड़ी सजा, बैन हुए या लगा जुर्माना?

टिम डेविड को अश्लील इशारा करना पड़ा भारी, BCCI ने दी बड़ी सजा, बैन हुए या लगा जुर्माना?

Tim David Fined: आरसीबी के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद अश्लील इशारा करने के लिए तगड़ा जुर्माना ठोका गया है. रविवार (10 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, लेकिन खुशियों के बीच टिम डेविड ने शर्मनाक हरकत की, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: May 11, 2026, 10:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टिम डेविड पर लगा जुर्माना
टिम डेविड पर लगा जुर्माना

Tim David Fined: आरसीबी के स्टार खिलाड़ी टिम डेविड पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच जीतने के बाद अश्लील इशारा करने के लिए तगड़ा जुर्माना ठोका गया है. रविवार (10 मई) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर जीत हासिल की. इसके बाद ड्रेसिंग रूम में जश्न का माहौल था, लेकिन खुशियों के बीच टिम डेविड ने शर्मनाक हरकत की, जिसकी क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई. आरसीबी की जीत के बाद उन्होंने उंगली दिखाते हुए अश्लील इशारा किया था. फैंस का मानना है कि उन्होंने ये इशारा मुंबई इंडियंस की ड्रेसिंग रूम की तरफ देखकर किया. बता दें कि टिम डेविड पहले मुंबई इंडियंस टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

टिम डेविड पर बीसीसीआई ने ठोका जुर्माना

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, रायपुर में एमआई के खिलाफ आरसीबी की जीत के दौरान आईपीएल आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए टिम डेविड पर उनकी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है और उन्हें 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए हैं. यह अपराध "अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक इशारे का इस्तेमाल" करने से संबंधित है.

मुंबई इंडियंस को हराकर नंबर-1 पर पहुंची आरसीबी

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में टिम डेविड बल्ले से पूरी तरह फ्लॉप हुए. वो बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. आरसीबी की जीत में ऑलराउंडर क्रुणाल पांड्या और भुवनेश्वर कुमार का अहम योगदान रहा. भुवी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मुंबई के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई, जिसमें रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का विकेट शामिल है. उनके इस प्रदर्शन के दम पर आरसीबी ने मुंबई को 166 रनों पर रोक लिया. लक्ष्य का पीछा करते हुए RCB ने 39 रन पर कोहली, पडिक्कल और पाटीदार के प्रमुख विकेट खो दिए थे. क्रुणाल पांड्या ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली और संकटमोचक बने. उन्होंने 73 रनों की कीमती पारी खेली. आखिरी में भुवनेश्वर कुमार ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई. इस जीत के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच गई है.

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026Tim David

Trending news

Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
Food Streets
Snack Paradise हैं ये शहर, रातभर लगती है चटोरों की लाइन, एक है बिरयानी की राजधानी
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
West Bengal news
कौन हैं ममता सरकार में रहे सुजीत बोस, जिन्हें ED ने भर्ती घोटाले में किया गिरफ्तार?
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
Shivaji Maharaj
महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति पर घमासान, भाजपा MLA पर लगे आरोप; MNS ने दी चेतावनी
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
Mamata Banerjee
TMC राज में जैसा हश्र लेफ्ट का हुआ, क्या BJP के दौर में वैसा ही ममता का अंजाम होगा?
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
peanut
बोरी भर-भरकर ले जाते हैं लोग, भारत का यह राज्य कहलाता है मूंगफली का टोकरा
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
NEET
NEET अब नीलामी... 10 साल में 89 पेपर, 48 Re-Exam', राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
suvendu adhikari
मजार पर चादरपोशी, अयोध्या में दर्शन, फिर कत्ल...कोलकाता पुलिस के दावे पर मां के सवाल
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
Suvendu Adhikari Cabinet
अग्निमित्रा को नारी कल्याण, घोष को पंचायत और… सुवेंदु कैबिनेट में किसको क्या मिला?
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
Presidential Elections 2027
बंगाल विजय ने BJP को दी कौन सी संजीवनी? जानिए राष्ट्रपति चुनाव 2027 का गुणा-गणित
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली
Agni MIRV Missile
आकाश में फुफकार रहा था बिजली वाला 'नाग'..भारत के मिसाइल टेस्ट से पड़ोस में खलबली