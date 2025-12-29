अचानक BBL से बाहर..., विस्फोटक बल्लेबाज की इंजरी ने बढ़ाई कंगारुओं की टेंशन, T20 World cup से पहले बड़ा अपडेट

भारत में जब सर्दी का समय होता है और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट के मैदान पर गर्मागर्मी चलती है. हम यहां एशेज की नहीं बल्कि आज बिग बैश लीग की बात कर रहे हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित बिग बैश लीग ऑस्ट्रेलिया की बेहद ही रोमांचक टी20 लीग है. हर साल बिग बैश लीग में कई देशों के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इस लीग ने दुनिया को कई सारे स्टार खिलाड़ी दिए हैं. दुनिया के तूफानी बल्लेबाज इस लीग में अपने बल्ले से जौहर दिखाते हुए खूब नाम कमाते हैं और जमकर छक्के चौके उड़ाते हैं, लेकिन इसी बीच इस लीग से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है. जी हां हम बात कर रहे ऑस्ट्रेलिया के तूफानी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज टिम डेविड के बारे में. मीडिया रिपोर्ट्स कि मानें तो वह बिग बैश लीग से बाहर हो चुके हैं और खबर आ रही है कि वह टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकते हैं. चलिए समझते हैं पूरा माजरा...

चोट के कारण बाहर

गौरतलब है कि 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका में टी20 विश्व कप का ओयजन होना है. टीमें अपनी तैयारी में जोरों-शोरों से लग चुकी हैं. हर देश अपने-अपने स्तर इंटरनेशनल मैच क्रिकेट लीग के जरिए अपनी तैयारी में लगे हुए हैं. इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर सामने आई है कि टिम डेवि के दाईं हैमस्ट्रिंग में ग्रेड 2 इंजरी कंफर्म हुई है. यही वजह है की बिग बैश लीग के बचे हुए मैचों में वह उपलब्ध नहीं रहेंगे. टिम डेविड की टीम होबार्ट हरीकेन ने इस बात की जानकारी साझा की है.

27 को री-चेकअप

बता दें कि उन्हें काफी गंभीर इंजरी हुई है, जिसके चलते उन्हें लंबी बेड रेस्ट का आदेश दिया गया है. ऐसे में वह कई हफ्ते तक फिट नहीं रहेंगे. उनकी फ्रेंचाइजी के मुताबिक डेविड 7 फरवरी से होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल नहीं होंगे. ऑस्ट्रेलिया फिनिशर शुक्रवार को पर्थ स्कॉरचर्स और होबार्ट हरिकेंस के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान चोटिल हो गए थे. मैच के दौरान रन के बीच ही डेविड को परेशानी हुई और उनके मैनेजमेंट ने जाहिर किया की चोट कितनी बड़ी है. बता दें कि 27 दिसंबर को 1 बार फिर चेकअप होगा.

टिम डेविड का टी20 करियर

टिम डेविड ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं. वह अपने मैच फीनिशिंग भूमिका के लिए जाने जाते हैं. साल 2019 में अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत करने वाले डेविड ने अपने अभी तक के करियर में 68 मैचों की 58 पारियों में 168.90 के धमाकेदार स्ट्राइक रेट से 1596 रन बनाने का कारनामा किया है. इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 9 अर्धशतक ठोके हैं और उनका उच्चतम स्कोर 102 रनों का रहा है. वहीं, डेविड 14 बार नॉट आउट भी रहे हैं.