RCB ने घर बुलाकर CSK को किया बेइज्जत! टिम डेविड ने मचाई तबाही, IPL 2026 में जीत को तरस रही चेन्नई

CSK vs RCB Highlights: आईपीएल 2026 के 11वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को रनों से रौंदकर अपने तमाम फैंस को गदगद कर दिया. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 250 रनों का पहाड़ खड़ा किया था. खूंखार बल्लेबाज टिम डेविड ने बल्ले से गदर मचाते हुए महज 25 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली. लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही और उन्होंने महज 10 रन पर दो विकेट खो दिए. कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ने एक बार फिर चेन्नई के फैंस का दिल तोड़ा. सरफराज खान ने 25 गेंदों पर 50 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन कुणाल पांड्या ने उन्हें आउट कर टीम को बड़ी सफलता दिलाई. 250 रनों के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 207 रनों पर ढेर हो गई.

पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची आरसीबी

लगातार दो जीत और बेहतरीन नेट रन रेट के कारण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल के शिखर पर पहुंच गई है. दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स का हाल बद से बदतर होते जा रहा है. ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में ये टीम पिछले 7 मैचों में एक भी जीत नहीं हासिल कर सकी है. इस सीजन में अभी तक CSK ने जीत का स्वाद नहीं चखा है और वो पॉइंट्स टेबल पर लगातार 3 हार के बाद सबसे आखिरी पायदान पर हैं.

टिम डेविड को मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच' अवॉर्ड

चेन्नई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 8 छक्के और 3 चौके की मदद से 70 रन बनाने वाले स्टार बल्लेबाज टिम डेविड को शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. डेविड के अलावा RCB की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार (19 गेंदों पर 48 रन) और देवदत्त पडिक्कल (29 गेंदों पर 50 रन) ने अच्छा योगदान दिया. विराट कोहली 18 गेंद पर 28 रन बनाकर आउट हुए. उनके पार्टनर फिल सॉल्ट ने 30 गेंदों पर 46 रनों की अच्छी पारी खेली.

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पीली जर्सी में बेरंग दिख रहे संजू सैमसन

चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी में संजू सैमसन अभी तक बिल्कुल रंग में नहीं दिखे हैं. आरसीबी के खिलाफ मैच में भी वो सिर्फ 9 रन बनाकर जैकब डफी का शिकार बने. इससे पहले हुए दो मैचों में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. वहीं, मिनी ऑक्शन में 14.20 करोड़ में बिके युवा खिलाड़ी कार्तिक शर्मा ने भी अभी तक निराश किया है. RCB के खिलाफ मैच में सरफराज खान इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे, जिन्होंने गेंदबाजों पर दबाव डाला. सरफराज ने 200.00 के स्ट्राइक रेट से 25 गेंदों पर 50 रनों की अच्छी पारी खेली, लेकिन रनों के पहाड़ के सामने वो भी आउट हो गए. आरसीबी की तरफ से स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 41 रन देकर 3 विकेट चटकाए. इसी मैच में उन्होंने आईपीएल में 200 विकेट की बड़ी उपलब्धि भी हासिल की.

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