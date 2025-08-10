8 छक्के, 4 चौके और तबाही... IPL के बाद भी नहीं थम रहा RCBIAN का तूफान, गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे
8 छक्के, 4 चौके और तबाही... IPL के बाद भी नहीं थम रहा RCBIAN का तूफान, गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे

SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आगाज रोमांचक अंदाज में हुआ है. अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जोरदार शुरुआत की. कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, लेकिन फिर आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज ने जश्न के माहौल को सन्नाटे में तब्दील कर दिया. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:36 PM IST
SA vs AUS: ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का आगाज रोमांचक अंदाज में हुआ है. अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और जोरदार शुरुआत की. कंगारू टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी, लेकिन फिर आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज ने जश्न के माहौल को सन्नाटे में तब्दील कर दिया. इस धाकड़ खिलाड़ी ने ऐसी तबाही मचाई कि अफ्रीकी गेंदबाज रहम की भीख मांगने पर मजबूर हो गए. 

बिखर रही थी ऑस्ट्रेलिया 

बैटिंग की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहद शर्मनाक साबित हुई. कंगारू टीम की तरफ से ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश जैसे बल्लेबाज महज 30 रन के स्कोर पर आउट हो गए. इसके बाद बैटिंग करने उतरे कैमरन ग्रीन ने क्रीज पर पैर जमाया और 35 रन की शानदार पारी खेली. दूसरे छोर से आरसीबी के खूंखार बल्लेबाज टिम डेविड ने बल्ले से तबाही मचा डाली. 

डेविड की तूफानी पारी

टिम डेविड ने अपनी पारी में 8 छक्के जबकि 4 चौके जमाए. उन्होंने महज 52 गेंद में 84 रन की दमदार पारी को अंजाम दिया. उनकी इस पारी के दम पर कंगारू टीम ने स्कोरबोर्ड पर 178 रन टांग दिए. डेविड के विकेट के बाद टीम एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और 200 का आंकड़ा छूने से पहले ही सिमट गई. अफ्रीका की तरफ से युवा क्वेन मफाका ने अपने तूफानी प्रदर्शन से कंगारू टीम को 178 पर रोका. 

मैक्सवेल भी फ्लॉप

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर मैक्सवेल पर सभी की नजरें थीं, लेकिन इस मैच में महज 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए. अफ्रीका की तरफ से रबाडा ने 2 जबकि मफाका ने 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में महज 20 रन खर्च किए. 179 रन का पीछा करने उतरी अफ्रीकी टीम ने भी 50 से पहले ही 3 बल्लेबाजों को खो दिया है. 

;