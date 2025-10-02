Advertisement
IPl 2026 के ऑक्शन में एंट्री मारेगा ये खूंखार बल्लेबाज, इन 3 टीमों के बीच होगी कड़ी टक्कर

न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टी 20 सीरीज में कीवी खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया है.इस मैच में एक नाम की खूब चर्चा हुई और वह है टिम रॉबिन्सन.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:35 PM IST
न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे टी 20 सीरीज में कीवी खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया है. ओवल में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने बल्ले से शानदार शतक ठोक दिया. रॉबिन्सन ने 66 गेंदों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 106 रन बना दिए. उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड 20 ओवर में 6 विकेट पर 181 रन पहुंच गई. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला बड़े ही आसानी से 16.3 गेंद में ही चेज कर लिया, लेकिन इस मैच में एक नाम की खूब चर्चा हुई और वह है टिम रॉबिन्सन.

जबरदस्त पारी से काटा गदर
टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर एक समय 6/3 हो चुका था. यहां से पारी को टिम रॉबिन्सन ने संभाला उन्होंने 66 गेंदों में 106 रनों की पारी खेलते हुए अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. अपनी पारी के दौरान रॉबिन्सन ने 6 चौके और 5 छक्के लगाए. रॉबिन्सन की इस पारी ने आईपीएल 2026 में होने वाले मिनी ऑक्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.  बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाईट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें  रॉबिन्सन को अपने खेमे शामिल करने के फिराक में होंगी. 

कोलकाता नाईट राइडर्स
3 बार की आईपीएल खिताब विजेता कोलकाता नाईट राइडर्स एक बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश में हैं.  ऐसे में 2026 में होने वाले मिनी ऑक्शन में केकेआर का मैनेजमेंट टिम रॉबिन्सन के नाम पर दांव खेल सकता है. रॉबिन्सन केकेआर के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज वेंकेटेश अय्यर और आंद्रे रसेल के साथ टीम के बल्लेबाजी को एक मजबूती देंगे.

ये भी पढ़ें: ILt20 में नया विवाद, ऑक्शन में नहीं शामिल होंगे अश्विन? , सनसनीखेज खुलासे ने मचाई खलबली

 

चेन्नई सुपरकिंग्स
साल 2025 के आईपीएल सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था. उन्हें एक बेहतर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश है. ऐसे में चेन्नई आईपीएल के 18वें सीजन में रॉबिन्सन के नाम पर बोली लगा सकती है.  वह चेन्नई के लिए अपने आईपीएल करियर की एक बेहतर शुरुआत कर सकते हैं.

दिल्ली कैपिटल्स
दिल्ली कैपिटल्स अपनी बैटिंग लाइन-अप को मजबूती देने के लिए टिम रॉबिन्सन को अपने खेमे में शामिल कर सकती है.  ऐसे में दिल्ली अगर रॉबिन्सन  को अपनी टीम में शामिल करती है तो केएल राहुल, फाफ डु प्लेसिस के साथ दिल्ली की बल्लेबाजी को जबरदस्त मजबूती मिलेगी.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

