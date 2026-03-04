न्यूजीलैंड ने तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड, साइफर्ट-एलन ने मचाई तबाही, न्यूजीलैंड ने स्वैग से फाइनल में मारी एंट्री

South Africa vs New Zealand Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर स्वैग के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे न्यूजीलैंड ने

लक्ष्य का पीछा करते टिम साइफर्ट और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत दिलाई. पहली गेंद से ही दोनों अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करते दिखे और पावरप्ले में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 84 रन बना डाले. साइफर्ट-एलेन के सामने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की एक ना चली और सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए. एलेन ने महज 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.