Advertisement
trendingNow13130114
Hindi Newsक्रिकेटन्यूजीलैंड ने तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड, साइफर्ट-एलन ने मचाई तबाही, न्यूजीलैंड ने स्वैग से फाइनल में मारी एंट्री

न्यूजीलैंड ने तोड़ा साउथ अफ्रीका का घमंड, साइफर्ट-एलन ने मचाई तबाही, न्यूजीलैंड ने स्वैग से फाइनल में मारी एंट्री

न्यूजीलैंड ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका द्वारा दिए गए 170 रनों के लक्ष्य को मात्र 12.5 ओवर में चेज कर लिया है. जीत के हीर रहो फिन एलन ने टी20 विश्व कप का सबसे तेज शतक जड़त हुए अपनी टीम को विश्व कप के फाइनल में पहुंचा दिया है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Image credit- X/Newzeland cricket
Image credit- X/Newzeland cricket

South Africa vs New Zealand Semifinal: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को चारों खाने चित्त कर स्वैग के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में प्रोटियाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 169 रनों का स्कोर खड़ा किया था, जिसे न्यूजीलैंड ने 

लक्ष्य का पीछा करते टिम साइफर्ट और फिन एलन की ओपनिंग जोड़ी ने न्यूजीलैंड को तूफानी शुरुआत दिलाई. पहली गेंद से ही दोनों अटैकिंग मोड में बल्लेबाजी करते दिखे और पावरप्ले में चौकों-छक्कों की बरसात करते हुए 84 रन बना डाले. साइफर्ट-एलेन के सामने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की एक ना चली और सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए. एलेन ने महज 19 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया. वो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

new Zealand beat south Africa

Trending news

मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
Bomb Threat Emails Mastermind Arrested
दबोचा गया डिजिटल धमकियां भेजने वाला मास्टरमाइंड! देशभर में भेजता था धमाके वाला ईमेल
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन
iran israel war
ईरान पर इजरायल-यूएस बरसा रहे बम, इधर PM ने मिलाया 3 मुस्लिम देशों के नेताओं को फोन