सभी फॉर्मेट में 100+ विकेट, क्रिकेट इतिहास में ऐसा करने वाले 3 खूंखार खिलाड़ी, नंबर 1 सुन हिल जाएगा दिमाग

क्रिकेट जगत में कई सारे महान खिलाड़ी हुए हैं और जमकर नाम कमाया है. साथ ही कई खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए क्रिकेट जगत में अपना जलवा बिखेरने का काम किया है.आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर 100 से ज्यादा विकेट झटकने का कारनामा कर दिखाया है.
Trending Photos
क्रिकेट जगत में कई सारे महान खिलाड़ी हुए हैं और जमकर नाम कमाया है. साथ ही कई खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए क्रिकेट जगत में अपना जलवा बिखेरने का काम किया है. टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत हुई और कई दिग्गज खिलाड़ी ने दमदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए. कुछ ने टेस्ट क्रिकेट में नाम कमाया तो कुछ ने वनडे क्रिकेट में ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए अपना दबदबा बनाया तो कुछ क्रिकेटरों ने साल दर साल टी20 फॉर्मेट में लगातार धमाकेदार प्रदर्शन कर जलवा बिखेरने का काम किया. बहरहाल आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के ऐसे महान खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में मिलाकर 100 से ज्यादा विकेट झटकने का कारनामा कर दिखाया है.
टिम साउदी
आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन क्रिकेट इतिहास में ऐसा कर पाना किसी भी गेंदबाज के लिए सपने से कम नहीं होता है. इस मामले में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी का नाम शुमार है. न्यूजीलैंड के इस घातक गेंदबाज ने वनडे में 159 पारियों में 221 विकेट झटके हैं. वहीं, टेस्ट क्रिकेट की 201 पारियों में 389 विकेट झटकने का काम किया है. टी20 इंटरनेशनल में इन्होंने 123 पारियों में 164 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है.
लसिथ मलिंगा
श्रीलंका के दिग्गज तेज गेंदबाज अपनी दमदार यॉर्कर गेंदबाजी की बदौलत दुनिया भर में नाम कमाने वाले लसिथ मलिंगा इस मामले में दूसरे पायदान पर हैं. मलिंगा ने टेस्ट की 59 पारियों में 101 विकेट लेने का रिकॉर्ड है.वहीं, वनडे की 220 पारियों में 338 विकेट लेने का रिकॉर्ड है. वहीं, टी20 क्रिकेट की 83 पारियों में उन्होंने 107 विकेट हासिल किए हैं.
शाकिब अल हसन
लिस्ट में तीसरे और आखिरी पायदान पर बांग्लादेश के महान ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम शुमार है. शाकिब ने टेस्ट क्रिकेट की 121 पारियों में 246 विकेट लिए हैं. वनडे की 241 पारियों में 317 विकेट चटकाए हैं और टी20 इंटरनेशनल की 126 पारियों में उन्होंने 149 विकेट लेने का कारनामा किया है.शाकिब बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं.
ये भी पढ़ें: T20I में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले हिटर, महान खिलाड़ियों में फेहरिस्त में पांड्या, ये दिग्गज आज भी नंबर 1