आज ही के दिन हैंसी क्रोनिए ने मैच फिक्सिंग की बात कबूली थी, क्रिकेट जगत हुआ था शर्मसार

नई दिल्ली: साल 2000 की शुरुआत में क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था. पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया शारजाह कप खेलकर स्वदेश लौटी थी. तभी मैच फिक्सिंग (Match Fixing) की खबर ने सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी. दक्षिण अफ्रीका के कप्तान का नाम सामने आ गया. अप्रैल की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हैंसी क्रोनिए (Hansie Cronje) और बुकी संजीव चावला की बात को रिकॉर्ड किया, जिसमें मैच फिक्सिंग को लेकर बातचीत की जा रही थी. दक्षिण अफ्रीका के 2 अन्य खिलाड़ी हर्शल गिब्स और अन्य खिलाड़ियों के नाम भी सामने आए.

#OnThisDay in 2000, the beginning of the end for Hansie Cronje, as after initial denial, he confessed in a 3am phone call to Bacher of not being "entirely honest".

The sight of him in tears following his admission has got to be one the saddest moments in cricket history.

