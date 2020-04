जब सचिन तेंदुलकर ने शारजाह में जड़ा था शतक, जानिए तब कितने साल के थे मास्टर ब्लास्टर

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin tendulkar) की महानता की जितनी बात की जाए वो कम है. शतक लगाने के मामले में वो आज भी दुनिया के बाकी खिलाड़ियों से कहीं आगे हैं. कभी कभी तो उन्हें 'शतक तेदुलकर' भी कहा जाता है. उन्होंने अंतररष्ट्रीय करियर में 100 शतक ठोके हैं, उनकी लगाई गई हर सेंचुरी अपने आप में एक अलग कहानी बयान करती है. सचिन के कई शतकों ने तो टीम इंडिया की जीत की इबारत लिख दी थी. जब तक सचिन मैदान में होते थे तो भारत की जीत की उम्मीद बनी रहती थी. उनके आउट होते ही लोग टीवी बंद कर देते थे.

#OnThisDay in 1995, @sachin_rt hit his fourth ODI century, against Sri Lanka in Sharjah, and became the youngest man to reach the milestone of 3,000 ODI runs!

It was 15 days before his 22nd birthday! pic.twitter.com/tMIZyAM1gs

— ICC (@ICC) April 9, 2019