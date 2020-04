आज ही के दिन शारजाह के मैदान में आया था सचिन का तूफान, कंगारुओं ने टेके थे घुटने

नई दिल्ली: साल 1998 के भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को शारजाह (Sharjah) में सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) की वो पारी जरूर याद होगी, जब सचिन ने धमाल मचाया था. ये मैच उस ट्राइएंगुलर सीरीज का हिस्सा था जिसमें भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड की टीम शामिल थी. भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए हार हाल में 22 अप्रैल का वो मैच जीतना जरूरी था. ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, माइकल बेवन के शतक की बदौलत कंगारुओं ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 284 रन बना लिए.

On this day, 22 years ago, we witnessed a sandstorm in Sharjah.

I mentioned that sandstorm because that was the only thing which stopped Sachin Tendulkar that day. Even that was for just 25 minutes, as Sachin scored 143 against Australia to take Inda to final. pic.twitter.com/5Wbe2dyYja

— Sachin Sourav Jha (@SACHINSOURAVJHA) April 21, 2020