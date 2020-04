आज ही के दिन सुनील गावस्कर ने बनाया था अनूठा रिकॉर्ड, जो 5 दशक बाद भी है अटूट

नई दिल्ली: भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने 19 अप्रैल 1971 को वेस्टइंडीज की धरती पर एक ऐसा रिकार्ड स्थापित किया था जो 49 साल बाद भी अछूता है, वो है डेब्यू टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकार्ड. गावस्कर ने 5 टेस्ट मैचों की उस सीरीज के 4 मैचों में 774 रन बनाये थे. उन्होंने तब वेस्टइंडीज के ही जार्ज हैडली का 51 साल पुराना रिकार्ड तोड़ा था जिन्होंने 1930 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी सरजमीं पर 4 टेस्ट मैचों में 703 रन बनाये थे.

घरेलू स्तर पर अच्छे प्रदर्शन की बदौलत सलामी बल्लेबाज के तौर पर वेस्टइंडीज दौरे पर गए गावस्कर किंग्सटन में पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाये थे. उन्होंने पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरे टेस्ट में डेब्यू किया तथा 65 और नाबाद 67 रन की अर्धशतकीय पारियां खेली. पूरी सीरीज में सिर्फ एक पारी को छोड़कर गावस्कर ने हर पारी में 50 से अधिक रन बनाए. इनमें 4 शतक भी शामिल हैं. पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गये सीरीज के पांचवें और अंतिम टेस्ट मैच में तो उन्होंने रिकार्डों की झड़ी लगा दी थी.

यही वजह थी इस सीरीज में गावस्कर के प्रदर्शन से ही प्रेरित होकर त्रिनिदाद के लार्ड रिलेटर यानि विलार्ड हैरिस ने कैलिप्सो लिखा था कि वेस्टइंडीज गावस्कर को आउट ही नहीं कर सकता. पोर्ट ऑफ स्पेन में 5वें टेस्ट मैच में भारतीय कप्तान अजित वाडेकर (Ajit Wadekar) ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. गावस्कर ने पहली पारी में 124 रन की लाजवाब पारी खेली. भारत ने 360 रन बनाए जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने 526 रन बनाये. स्वाभाविक था भारतीय टीम दबाव में थी.

Debut of Greatest Indian Test Opener #OnThisDay in 1971, Sunil Gavaskar made his Test Debut for India (v West Indies at Port of Spain). pic.twitter.com/BEIskEmKsl

ऐसे में गावस्कर ने जिम्मा संभाला और 220 रन की लाजवाब पारी खेली. वो विजय हजारे (1947-48) के बाद टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. वो डग वाल्टर्स के बाद एक टेस्ट मैच में शतक और दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए थे. ये नहीं भूलना चाहिए कि मैच की पूर्व संध्या से ही गावस्कर के दांत में दर्द था और उन्होंने इस दर्द के साथ यह पूरा मैच खेला था.

6 March 1971 saw Sunil Gavaskar make his Test debut in the 2nd Test v West Indies at Port of Spain.

He goes on to top the averages for India in the series with 774 runs (in only 4 Tests) at 154.80!

Here Vijay Merchant presents the Laxmi Tairsee Gold Medal to Gavaskar in 1971! pic.twitter.com/QDZNnIKpM8

— Dan Redford (@danredford70) March 5, 2020