एक टेस्ट मैच में 13 विकेट, आज ही के दिन टोनी ग्रेग ने किया था गजब का कारनामा

नई दिल्ली: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान टोनी ग्रेग (Tony Greig) को 1980 और 1990 के दशक वाली पीढ़ी एक मशहूर कॉमेंटेटर के तौर पर जानती है. 7 साल पहले वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, लेकिन उनकी शानदार आवाज हमारे कानों में आज भी गूंजती है. उनका जन्म 6 अगस्त 1946 को दक्षिण अफ्रीका के क्वींसटाउन में हुआ था. ग्रेग के पिता स्कॉटिश थे, इसी वजह से उन्हें इंग्लैंड के लिए खेलने का मौका मिला. उन्होंने 58 मैचों के टेस्ट करियर में 40.43 की औसत से 3599 रन बनाए और 141 विकेट लिए इसके अलावा 22 वनडे में 269 रन बनाए और 19 विकेट चटकाए.

Here's an all time classic Tony Greig pitch report from 1982.

लेकिन उन्हें जिस प्रदर्शन के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है वो है इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी. साल 1974 में इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज दौरे पर गई थी. पोर्ट ऑफ स्पेन में सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेला गया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 267 रन बनाए, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज ने पहली पारी में 305 रन का स्कोर खड़ा किया, इस दौरान टोनी ने शानदार 8 विकेट चटकाए. दूसरी पारी में इंग्लैंड 263 रन पर ऑल आउट हो गई, और इस तरह वेस्टइंडीज को जीत के लिए 226 रन का लक्ष्य मिला, जो दिखने में आसान लग रहा था.

#OnThisDay in 1974, Tony Greig followed up 8/86 in the first innings with 5/70 in the second as England beat West Indies by 26 runs in a Trinidad thriller - their last Test win against them for 16 years! pic.twitter.com/yLjjy6i59A

इंग्लैंड की तरफ से अब सारी जिम्मेदारी गेंदबाज़ों की थी. उम्मीद की जा रही थी कि टोनी अपनी पहली पारी जैसा प्रदर्शन दोहराएंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही. वेस्टइंडीज का विकेट एक के बाद एक गिरना शुरु हो गया. टोनी की गेंद कहर ढा रही थी. पूरी कैरीबियाई टीम 199 रन पर ऑल आउट हो गई, विंडीज का कोई बल्लेबाज अर्धशतक नहीं बना सका. टोनी ने इस पारी में 5 विकेट हासिल किए और इंग्लैंड को सीरीज ड्रॉ कराने में मदद की. टोनी ने अपने प्रदर्शन से इतिहास रच दिया था.

Tony Greig on the 'No Ball' bowled by Randiv which denied Sehwag an ODI hundred.

He also translates Sangakkara's advise to the bowler that he can bowl a no-ball. pic.twitter.com/Rqyk188bhb

