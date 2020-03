इतिहास में आज: ICC वर्ल्ड कप हारने की कसक जो अब भी भारतीय फैंस के मन में बाकी है

नई दिल्ली: आज से ठीक 17 साल पहले भारतीय क्रिकेट फैंस का एक खूबसूरत ख्वाब चकनाचूर हो गया था. इस दिन वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 125 रन से मात दी थी. देशवासी इस बुरी याद को हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं, लेकिन जब जब वर्ल्ड कप जिक्र आता है, ये पुराना जख्म फिर से हरा हो जाता है. भारत ट्रॉफी से महज एक कदम दूर था, लेकिन इस कंगारुओं ने दूरी को भारत की पहुंच से बाहर कर दिया. दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग (Johannesburg) का वो वांडरर्स मैदान जो क्रिकेट इतिहास के इस पल का गवाह बना था, उस दिन कंगारुओं ने रिकॉर्ड तीसरी बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था और अपनी बादशाहत बरकरार रखी थी.

क्रिकेट के इस उत्सव में कुल 14 टीमों शामिल हुईं थीं इन टीमों को 2 पूलों में बांटा गया था. पूल 'ए' में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, जिम्बाब्वे, पाकिस्तान, नीदरलैंड और नामीबिया की टीम थी, वहीं पूल 'बी' में न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, केन्या और बांग्लादेश की टीम शामिल थीं. पूल मैचों में कड़े मुकाबले के बाद दोनों पूल की टॉप 3 टीम ने 'सुपर 6' में जगह बनाई. इन टीमों में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या और जिंबाब्वे की टीमें शामिल थीं. सुपर 6 राउंड में हर टीम ने 3-3 मैच खेले, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत, केन्या और श्रीलंका ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. फिर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया.

This is the picture that is imprinted in my memory, World Cup 2003 Final. Ricky Ponting smashed 140 from just 121 balls as Australia beat India by 125 runs. As an Indian Fan, I was devastated, but the significance of this quality knock wasn't lost on me. https://t.co/xw7PBoXD1s pic.twitter.com/rbTC3ANARf

