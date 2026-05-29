बेबी बॉस vs प्रिंस... गुजरात से बदले की आग में जल रहा राजस्थान, वैभव सूर्यवंशी को रोक पाएगी शुभमन की सेना?

Today IPL Match: IPL 2026 के क्वालीफायर 2 में शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस का सामना रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स से होगा. मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं. इस मैच में शुभमन गिल और वैभव सूर्यवंशी में टक्कर होगी.
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Today IPL Match: शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस शुक्रवार (29 मई) को न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स से भिड़ेगी. दो पूर्व आईपीएल चैंपियन टीमों के बीच होने वाले इस मैच का विजेता 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) से टकराएगा. वहीं, हारने वाली टीम का इस टूर्नामेंट में सफर यहीं समाप्त हो जाएगा.
गुजरात टाइटंस को क्वालीफायर 1 में आरसीबी के खिलाफ 92 रनों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था. इसके उलट राजस्थान रॉयल्स ने बुधवार को न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हराकर धमाकेदार तरीके से क्वालीफायर 2 में प्रवेश किया है. अब देखना है इस करो या मरो वाले मैच में किसे जीत मिलती है.
राजस्थान को एक बार फिर अपने 15 वर्षीय युवा सितारे वैभव सूर्यवंशी से बड़ी उम्मीदें होंगी. बिहार के समस्तीपुर के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने बुधवार को सनराइजर्स के खिलाफ केवल 29 गेंदों में 97 रनों की यादगार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं. वह 680 रनों के साथ फिलहाल ऑरेंज कैप की रेस में भी सबसे आगे हैं. अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या शुभमन गिल की सेना उन्हें रोक पाएगी. गिल के पास मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, जेसन होल्डर, राशिद खान और कगिसो रबाडा जैसे धुरंधर गेंदबाज हैं. ऐसे में इनसे वैभव का मुकाबला रोचक होगा.
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आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले हुए हैं, जिनमें गुजरात का पलड़ा 7-3 की जीत के साथ भारी रहा है. इन दो टीमों के बीच अब तक प्लेऑफ में दो मैच हुए हैं. 2022 में गुजरात टाइटंस ने अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता था. तब उसने क्वालीफायर-1 और फाइनल में राजस्थान रॉयल्स को परास्त किया था. अब एक बार फिर से प्लेऑफ में दोनों आमने-सामने हैं तो राजस्थान की टीम बदला लेने के लिए उतरेगी.
मुल्लांपुर की पिच इस सीजन में बल्लेबाजों के लिए बेहद अनुकूल रही है. यहां पहली पारी का औसत स्कोर 220 रन रहा है. पिछले मैच में राजस्थान ने यहाँ 243/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. इससे प्रशंसकों को एक बार फिर रनों की बारिश देखने की उम्मीद है.
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गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
इम्पैक्ट सब: राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, आर साई किशोर.
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यश राज पुंजा, बृजेश शर्मा.
इम्पैक्ट सब: शुभम दुबे, सुशांत मिश्रा, अमन राव पेराला, रवि बिश्नोई, तुषार देशपांडे.
GT vs RR मैच का आयोजन शुक्रवार (29 मई 2026) को न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा और टॉस उससे आधे घंटे पहले होगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. वही, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा.
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